砂石車深夜偷跑？基市府闢謠：全程GPS監控、科技執法

近日有人在網路爆料，指基隆市月眉土資場夜間有砂石車偷跑，市府表示沒有查獲違規。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

近日有民眾在網路社群發文，表示基隆市月眉土資場今年1月16日才開始收容土方，就有砂石車在晚間偷跑，並質疑市府沒有管制砂石車。市府28日上午表示，目前所有砂石車都須裝設GPS，且必經之地暖江橋頭也設有科技執法，截至目前為止沒有查獲有違規情形。

基隆市政府都市發展處副處長張書維表示，依據中央土方清運新制，所有要進月眉土資場的砂石車皆需裝設GPS，受到科技系統監管，截至目前為止尚無違規偏離路線行駛情形。另外，自土資場重啟收容以來，砂石車每日僅能在上午9點至下午5點時段內通行，並有24小時科技執法的監督。

張書維說，都發處持續與地方里長保持聯繫，地方尚無通報反映有檢舉或陳情意見，建管科也無張姓承辦人員。他強調，市府對月眉土資場運營採「嚴格監督、有效監管」，民眾如有發現砂石車違規偷跑情形，請提供相關事證給都市發展處，將依相關規定進行裁罰，以有效遏止及杜絕砂石車違規行為。

在地的過港里長陳清池及無黨籍議員林旻勳都表示，暖江橋頭就設有科技執法，再加上已有規定砂石車的通行時間，怎麼可能有砂石車偷跑？認為社群網路上的是烏龍爆料，不值得回應。

也有地方人士指出，近日全台土方之亂，月眉土資場迄今連對外報價都還沒出來，目前進出土資場的都是先前已經簽約的土方，連每日80車次的上限都沒有達到，實在沒有趁晚間偷跑的必要性。另外，據市府統計，1月16日土資場開放收容土方以來，每日平均僅有66車次。基隆市警察局交通隊也表示，自今年1月16日以來，暖暖區暖江橋頭的科技執法，僅有17日清晨6時許有一起違規開罰紀錄。

都發處1月2日有限度同意業者自今年起重啟收容作業，初期每日通行限制在80車次以下。市府除每月辦理聯合稽查外，也將成立「監督管理委員會」，未來將定期召開會議並對外公開會議紀錄。

