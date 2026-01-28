砂石車深夜偷跑?基市:查無違規

基隆唯一合法土資場重啟營運，民眾質疑偷跑，危害交通安全。（記者王慕慈攝）

記者王慕慈∕基隆報導

大水窟月眉土資場十六日重啟收容，限砂石車每天僅能在上新北瑞芳區、基隆信義區或八堵興隆街附近上午九時至下午五時時段內通行，二十四小時科技執法監督。有民眾在網路社群檢舉，近期砂石車半夜在小路橫行，「官放任、商違規」，行政不作為。

都發處副處長張書維回應，依據中央土方清運新制，所有要進月眉土資場的砂石車皆需裝設ＧＰＳ，受到科技執法監管，截至目前尚無違規偏離路線行駛情形。月眉土資場重啟收容以來，地方尚無通報反映有檢舉或陳情意見，建管科也無檢舉文稱的張姓承辦人員。

都發處重申，月眉土資場運營採「嚴格監督、有效監管」，民眾如發現砂石車違規偷跑，請提供相關事證，將依相關規定進行裁罰。

月眉土資廠重啟至今，科技執法唯一罰單還是空的砂石車。(基隆警方提供)

眉土資場是基隆處理土方去化調度與收容唯一場址，十六日有條件重啟，平均每天進場六十六輛，未超過八十車次；暖江橋頭科技執法，警方僅在十七日上午告發一張違規砂石車，且還是空車並未載運土石方，也是重啟至今唯一一張罰單。但是否從其他轄區小徑進出不得而知。