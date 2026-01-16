砂石車運將「網購雙槍、22發子彈」被抓包！翻出不堪前科…這次刑期翻倍

記者陳弘逸／台南報導

台南砂石車司機有槍砲前科，判刑出獄又網購2把非制式手槍、22顆子彈，被抓包這次刑期翻倍。（示意圖／PIXABAY）

台南施姓砂石車司機有槍砲前科，遭判1年8個月有期徒刑，執行完畢後，仍不知警惕；4年前，又上網購買2把非制式手槍、22顆子彈，遭警方搜索查扣；雖然，施男認罪，但被法官認定是累犯，依法判6年2個月有期徒刑，併科罰金20萬元，得服勞役，沒收扣案手槍、非制式子彈，可上訴。

判決指出，施男2021年12月從網路購買2把仿GLOCK廠17C型非制式手槍、22顆非制式子彈，直到2025年6月5日遭檢警搜索，並在住處查扣槍、彈。

槍彈送鑑定，確認具有殺傷力，其中，子彈12顆可擊發認具殺傷力、10顆認不具殺傷力，施男被依槍砲彈藥刀械管制條例第7條第4項之非法持有非制式手槍罪，及同條例第12條第4項之非法持有子彈罪送辦。

調閱前科紀錄，施男過去就有違反槍砲彈藥刀械管制條例前科，遭判1年8個月有期徒刑確定，這次屬累犯，被依法加重其刑。

施男偵審期間都坦承犯行，還在法庭上自述國中畢業，家中還有父母親，目前在開砂石車司機；法官認為，他槍砲、彈藥對社會治安及人身安全有相當危害，為政府極力查禁之物，仍恣意上網購買，行為相當不妥。

因此，法官審理後，將施男依非法持有非制式手槍罪，處6年2個月有期徒刑，併科罰金20萬元，得服勞役，沒收扣案手槍、子彈，可上訴。

