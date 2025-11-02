砂石車違規頻傳！屏東里港警分局加強取締 2個月狂抓360件

里港警分局加強取締違規砂石車，2個月取締360件，其中70件是因應晨運民眾反映，調整取締時段所查獲。（圖／警方提供）

屏東縣里港警分局加強取締違規砂石車，9月至今共取締360件，其中有70件是因應民眾陳情，將取締時段調整在於清晨4時至8時所查獲，希望維護民眾安寧及晨起運動民眾安全。

里港警分局指出，10月以來陸續接獲民眾反映，部分砂石車駕駛人為了規避警方的執法取締，心存僥倖，常於深夜至清晨時段行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段等違規情事，嚴重影響沿線居民的作息安寧，也對晨起運動民眾的交通安全構成嚴重威脅。

里港警分局為此特別調整勤務時段，在清晨4時至8時統合警力至少8名，執行定點攔查、機動巡邏及測速照相勤務，迄今累積取締超速、不依標誌標線行駛等違規70件。

里港警分局針對轄區熱時、熱區，以定點攔查搭配「活動地磅」、「移動測照」等科技設備，強力稽查取締違規砂石車，經統計9月至今，共計取締包括不依標誌標線號誌指示行駛（含禁行路段）、超速等砂石車違規360件。

里港分局長邱逸樵表示，自9月起強力執法以來，因砂石車而受傷交通事故至今發生9件，較去年同期13件減少4件，已有初步成效，也呼籲所有砂石車業者及駕駛人，務必遵守交通法規，勿為了貪圖一時之便而危及用路人安全及沿線居民的生活品質，警方將持續根據執行成效及民意反映，滾動式調整勤務地點與時段，以維護轄區交通順暢與安全。

