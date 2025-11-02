砂石車違規 里港2個月逮360件

里港警方拂曉出擊取締違規砂石車，兩個月抓逾三百件。（記者毛莉翻攝）

記者毛莉∕屏東報導

屏北地區砂石車往來頻繁，不僅清晨駕駛規避取締，更行駛禁行路段擾鄰安寧。里港警分局拂曉出擊，兩個月共抓三百六十件，依法開罰。

里港警分局指出，十月以來陸續接獲民眾反映，部分砂石車駕駛人為規避警方執法取締，常於深夜至清晨時段行駛，出現超速、超載、行駛禁行路段等違規情事，嚴重影響沿線居民作息安寧，也對晨起運動民眾交通安全構成威脅。

警方調整勤務時段，於清晨四時至上午八時，統合警力至少八名，執行定點攔查、機動巡邏及測速照相勤務，兩個月以來取締砂石車不遵守道路交通標誌、超速等違規行為共三百六十件，其中有七十件在清晨時段動員警力取締。

里港警分局說，違者可依《道路交通管理處罰條例》開罰，超速可處一千二百至二千四百元罰鍰、不遵守道路交通標誌指示可處九百至一千八百元罰鍰。

里港警分局表示，自九月起執法以來，因砂石車而受傷交通事故迄今發生九件，較去年同期十三件減少四件，已見初步成效。呼籲所有砂石車業者及駕駛人務必遵守交通法規，落實自主管理。