砂石車酒駕！國道突換車道 釀後方6車連環撞
國道三號發生七車連環撞事故，34歲砂石車駕駛酒駕疑似變換車道不當，造成後方６台車反應不及撞成一團，幸運的是沒有造成人員傷亡，不過造成車流回堵兩公里，將近一個多小時才排除。
駕駛開在國道內線車道上，前方一輛白色車輛，突然從中線車道打橫往後退，車尾衝到內線車道，把前方車輛擠到前面，還有一台黑車煞車不及撞到前車，目擊駕駛緊急踩剎車才沒撞上，但前面已經撞成一團，肇事車輛疑似就是最旁邊的砂石車，其他駕駛經過事故路段，好幾台拖吊車準備拖吊，兩台車打橫在內線道還有其他車輛也受損，國道大塞車，事發在12號中午12點49分。
34歲劉姓男子開著砂石車，行經國道3號北上215.8公里草屯路段時，從中外線車道突然切到外側車道，後方車輛反應不及撞上，車子衝到中內線車道，中內線的車輛也閃避不及撞上，兩台車衝到內線車道，結果後方有三台車也來不及煞車，全都撞成一團，駕駛和乘客受到驚嚇，幸運的是沒有人受傷，不過劉姓砂石車駕駛被發現竟然酒駕。
國道七隊名間分隊小隊長周傳翔：「駕駛載運砂石之聯結車，疑似變換車道不當，行駛中外側車道變換至外側車道，因而導致後面六台小客車追撞，未造成人員受傷，該聯結車駕駛酒測值超過標準，依公共危險罪移送地檢，其他相關肇事經過及肇因，持續調查釐清中。」
事發後，肇事的砂石車和六台追撞車輛，占據車道，造成車流回堵兩公里，直到將近兩點才排除，劉姓砂石車駕駛大白天喝酒上路，還在國道隨意變換車道，引發連環撞，差點就釀成嚴重傷亡，詳細肇事原因和責任還要釐清，不過他先被依公共危險罪送辦。
東森新聞關心您
酒後找代駕！飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車
更多東森新聞報導
影／搭無人駕駛計程車 怪男躲後車廂喊：這東西不讓我出去
國6限速100！他車速105遭閃燈拍照 國道七隊：已重新調整
獨家／違停釀禍！3大車停紅線 汽車駕駛閃避逆撞騎士
其他人也在看
獨／送車保養「莫名消失」！業務私賣愛車 驚：定位在淡水地下室
離奇的汽車轉賣事件引發關注，車主將愛車送往保養廠後，竟發現座車被業務員私自賣給二手車行。車主透過定位系統追蹤，發現愛車停放在新北市淡水某大樓地下停車場。購買該車的二手車行聲稱已完成合法交易程序，並表示對業務員的不當行為毫不知情。目前涉案業務員已失聯，電話無法接通，而相關單位正在調查此事，疑似還有4至5輛車遭遇類似情況。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
尺寸放大、首搭油電！全新世代Kia Seltos升級挑戰CUV市場
Kia發表全新第二代Seltos，這款小型休旅車在尺碼、設計和科技上都進行了大幅度革新，使其在尺寸上已逼近歐規Sportage，展現出Kia將Seltos打造為全球產品陣容中「主角」的決心。外觀方面，新Seltos採用了更為銳利且未來感十足的設計語彙，車頭具備垂直堆疊的分體式頭燈，頭燈組巧妙地融入加寬的格柵中，並搭配緞面銀飾面的重新設計的下護板。車身側面則帶有EV5的設計DNA，包括貼平式的車門把手和顯眼的塑膠防刮飾板，而漂浮式車頂和全新傾斜的車側線條，則讓整體輪廓更具張力。Kia發表全新第二代Seltos，這款小型休旅車在尺碼、設計和科技上都進行了大幅度革新。新世代Seltos在尺寸上的增長是其改款的重點之一。新車採用了升級後的K3平台，與Kia Niro、K4以及Hyundai Kona共享，長度增至4,430 mm、寬1,830 mm，軸距拉長至2,690 mm。相較於前代美規車型，新Seltos在車長和軸距上分別增加了45 mm和60 mm，大幅縮小了與歐規Sportage之間的尺寸差距，為乘坐和載物空間帶來顯著改善。其後車廂容積增加了103公升，達到536公升，搭配可折疊的雙Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
驚悚瞬間! 車開到一半"引擎蓋掀起" 玻璃碎裂噴濺
南部中心／洪明生 屏東報導真的是驚悚一瞬間，屏東一名駕駛日前從汽車保養廠把車開回家，沒想到開到一半，引擎蓋卻突然掀了起來，打上擋風玻璃上，駕駛瞬間看不到前方路況，還因為撞擊力道太大，連玻璃都碎裂，四處噴濺，原來是保養廠幫他維修完車子，沒有把引擎蓋蓋好，才發生這麼誇張的事情。民視 ・ 18 小時前 ・ 2
三菱 XForce 正式油耗出爐！平均 17km/l、年底台北車展發表
10 月底開始預售的三菱（Mitsubishi） XForce，雖然尚未正式上市，但接單穩定增加，中華汽車甚至將明年第一季設定為「突破 5,000 張」的重要目標。隨著能源署公布最新國產車耗能證明，XForce 台灣版油耗也正式曝光，平均油耗達 17km/l，為年底台北車展前再添一波話題熱度。自由時報汽車頻道 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
KIA 2027年式全新3排座豪華休旅Telluride搶先亮相，奢華風格直追Range Rover
跳躍式的進化之下，韓系兩大品牌Hyundai和KIA，不僅跳脫過往廉價的定位，更朝向奢華發展，尤其是KIA品牌，旗下車款帶著刀幾分的時尚與未來本技感的設計，在歐美市場攻城掠地，KIA 三排座豪華SUV大型運動休旅Telluride，2020車型首次亮相時便在兰北美市場爆紅。五年後，它仍然是該品牌最暢銷的車款之一，也是市場上最受歡迎的三排座大型SUV之一。汽車日報 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
不靠輝達了！Rivian自製AI晶片曝光 台積電負責代工
美國電動車新創 Rivian Automotive(RIVN-US) 周四 (11 日) 宣布推出首款自製人工智慧 (AI) 晶片，正式捨棄過去仰賴的輝達 (NVDA-US) 處理器，並同步發布付費自駕功能 Autonomy+，加速其長期自鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
Lexus UX 300h戰力持續更新，日規新年式增64色氣氛燈與新車色
2018年上市的Lexus UX，於產品線中扮演入門都會休旅角色，儘管地位在2023年為LBX取代，Lexus仍藉由調整車系編成方式，維持UX戰力，目前已累積超過40萬輛銷售成績。雖然，先前有消息傳出，UX可能於2026s言停產，但日本市場依舊推出新年式更新，進一步強化UX競爭力。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026 Suzuki GSX-8T、GSX-8TT正式發表！復古雙箭出擊、搶攻中量級Retro市場！
Suzuki今年海外再次發表了Retro新經典版本的GSX-8T及Cafe Racer化的GSX-8TT，如今由總代理台鈴工業以41.8萬/43.8萬極具競爭力的價格宣告正式在台發表。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
SUZUKI復古風新車「並列雙缸」 王陽明成首位車主
日本車廠紛紛推出懷舊風格新車型，搶攻復古重機市場！SUZUKI以初代T500為靈感，打造全新並列雙缸引擎車款，不僅外型復古，性能更上一層樓。新車導入智慧電控系統，油箱容量增加2.5公升，續航力延長至393公里，讓藝人王陽明躍躍欲試，有望成為全台第一位車主。面對Triumph、Yamaha、Honda接連推出性能優異的新車型，市場競爭日趨白熱化！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
特斯拉方向燈改「撥桿」需花1.28萬 車主怒：割韭菜@newsebc
汽車科技日趨發達，電動車配備更大改造，不過特斯拉的「方向燈」從撥桿改成按鈕，卻讓車友很不習慣，現在要改回來，但改裝費要1萬多元，讓車主大罵，馬斯克的創新代價，轉嫁給車主。 #特斯拉方向燈#撥桿#按鈕# 改裝費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
零下30度！ 電動車「冰湖測試」狂飆白霧圈
新一波寒流自西向東橫掃大陸，多地氣溫直直落、創下半年新低，也讓電動車在低溫下的「續航力考驗」再度引發討論。面對嚴冬挑戰，內蒙古大片冰封湖面化身冬季測試場，吸引全球車廠前往，在極端環境下檢測性能。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
救護車載病患「警示燈+鳴笛」 紅燈路口攔腰撞休旅車
彰化縣 / 綜合報導 彰化市昨(11)日 下午 發生救護車與休旅車碰撞的交通事故，一輛隸屬醫院的民間救護車，載送病患就醫途中，路口的號誌是紅燈，救護車雖然有開啟警示燈和警報器，但還是與一輛進口休旅車發生碰撞，造成對方駕駛輕傷送醫，警方強調，救護車值勤當中，其他車輛應該減速禮讓，但救護車沒有絕對路權，肇事責任歸屬，還要釐清。藍色進口休旅車直行，前方是綠燈，到了路口準備左轉，被左側開過來的救護車，攔腰撞上，再從另外一個角度來看，休旅車在路口過彎速度並不快，救護車這一撞力道還不小，休旅車的車身晃了好幾下，旁邊另外一輛黑色休旅車，從停車場開出來發現路口發生車禍，趕快減速小心翼翼繞了過去。昨日下午2點多，王姓男子駕駛醫院的救護車，載送病患就醫途中，經過彰化市中山路2段與仁愛路口，雖然當時有開啟警報器與警示燈，但還是發生車禍。目擊民眾說：「有聽到救護車的聲音，照道理講，救護車應該在交叉路口的時候，應該是要慢一點，可是他沒有，他很快，對，沒減速，碰一下，很大力就撞上。」休旅車盧姓駕駛受到輕傷送醫沒有大礙，彰化警分局大埔派出所所長蔡騏宇說：「盧姓駕駛腳部有輕微的擦挫傷，王姓救護車駕駛及病患，並沒有造成受傷的情況，後續由其他的救護車，將病患協助送醫，雙方的駕駛，經酒測均為0。」救護車車頭撞壞，這輛新車市價高達300多萬的休旅車，左側車身也嚴重凹陷受損變形，警方強調，救護車值勤當中有相對路權，其他車輛應該減速禮讓，但救護車沒有絕對路權，路口的情況還是得注意，相關肇事責任歸屬還要進一步調查，才能判定。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
等了2年半，Caterham Project V原型車將於2026年東京改裝車展亮相
在2023年Goodwood速度節Caterham帶來純電跑車Project V概念車，如今過了2年半近日Caterham宣布將於明年的東京改裝車展帶來Project V原型車。2023年Goodwood速度節Caterham帶來全新作品Project V概念車，Project V概念車跑車外型不僅一改過往外露式車身管架硬派風格，動力方面更採用純電系統，為了保留品牌輕量化與操控特色，因此車身大量採用碳纖維與鋁合金，使其概念車車重控制在1,190公斤。動力部分Project V於後軸配置一具電動馬達，提供268hp動力輸出，電池部分則和行競科技XING Mobility合作採用Immersio CTP浸沒式冷卻電池技術，而搭載的55kWh電池模組也提供400公里(WLTP)續航表現，充電方面在150kW快充下可於15分鐘內將電量從20%充至80%。2023年Goodwood速度節Caterham帶來Project V概念車。Project V概念車少了硬派風格，多了質感跑車感受。車身採用碳纖維與鋁合金讓車重控制在1,190公斤。然而經過2年半的時間，近日Caterham宣布將於2026年Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
酒測值0.99！ 爛醉上路撞民宅圍牆 車噴飛翻覆
彰化縣 / 綜合報導 彰化芬園凌晨發生一起嚴重車禍，黑色轎車衝撞上民宅圍牆後，整輛車失控翻了出去，四輪朝天倒在路中間，而駕駛被壓在車底下無法動彈，被救出時頭部撕裂傷，意識清楚送醫。離譜的是，警方對這名駕駛實施酒測，酒測值竟高達0.99，幾乎是喝到爛醉上路，凌晨肇事時撞上民宅，發出巨大聲響，嚇壞在家休息睡覺的屋內民眾。 監視器拍下，一輛黑色轎車開過來，擦撞民宅圍牆後，整輛車噴飛到對向車道，翻了過去，換個角度再看一次，當時黑色轎車逆向開在車道上，撞上民宅圍牆，還擦出濃濃白煙，接著撞上民宅梁柱翻車肇事，救護車到場時，轎車整輛車四輪朝天倒在路中，駕駛被壓在車下。幸好救出時，駕駛雖然額頭有撕裂傷，但人還有意識，這是發生在彰化芬園這處民宅，回到現場，民宅外的水管被撞斷，水溝中卡著一顆車輪，還有汽車保險桿也噴飛散落在路中，可見撞擊力道多大。彰化警分局交通分隊小隊長邱澧鮮說：「酒測值高達0.99，導致駕駛手腳多處擦挫傷，送醫治療，尚有意識。」警方調查，肇事的是38歲梁姓男子，酒測值高達0.99，自撞上民宅肇事，而劉姓駕駛的朋友透漏，劉姓駕駛是要開車去草屯，沒想到路上撞民宅圍牆翻車，當時是深夜，被撞到民宅，裡面的人都正在睡覺，被這麼一撞全都受到極大驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
驚險! 預拌車翻覆險砸騎士 屏科大機車追撞2人送醫
南部中心／洪明生 屏東報導11日上午十點多，一輛預拌混凝土車，在行經屏東小琉球復興路與肚仔坪路口時，疑似煞車失靈翻覆，一旁原本要騎機車的騎士趕緊跑開，驚險逃過一劫，另外在屏科大，有學生疑似車速過快，追撞前方同為學生的機車騎士，造成兩人送醫。過彎沒煞車，預拌混泥土車翻覆，一騎士驚險閃過撿回一命。（圖／翻攝照片）一名男子走到路口準備要騎機車，這時他突然發現一輛預拌混泥土車開過來，他機警的趕緊跳開，下一秒整台車在沒剎車情況下直接翻覆，壓壞他的機車，所幸他是逃過一劫，至於車輛翻覆撞擊路面時，前擋風玻璃是整片掉落，駕駛緊急從前方爬出來，就連鞋子都已經掉了。這起車禍意外發生在屏東小琉球，駕駛預拌混泥土車的李姓駕駛姓員警供稱，剎車突然失靈，所以才會在轉彎時無法轉速，導致離心力過大而翻覆，所幸這起意外沒有造成人員傷亡，但有三台機車遭波及。屏東警琉球分駐所所長李宣益：「波及停放路旁兩台普重機，一台微型電動車駕駛酒測值為零。」屏科大校園腹地廣，師生上課機車道塞車，一學生不甚追撞前方兩機車。（圖／翻攝照片）至於在屏科大校園內，許多師生騎機車前往上課，一名學生疑似車速過快，來不及剎車直接撞上前方兩台機車，不僅自己摔車也害的兩名騎士飛出受傷送醫。屏東警內埔分局四組組長黃堂益：「後車與前車間應保持隨時可以剎停之距離，駕駛人應注意車前狀況，及兩車併行之間隔。」由於屏科大校學腹地廣，過去也曾多次發生車禍，警方以及校方提醒學生們，校園內務必減速慢行，才能避免發生意外。原文出處：屏東預拌車翻覆險砸騎士 屏科大爆機車追撞２人送醫 更多民視新聞報導最新／土城21歲工人「不明原因墜樓」慘死 同事見狀嚇壞替代役打瞌睡被叫醒！「抓狂暴揍長官」當沙包打…詭辯1句下場慘了站起來了！京華城案今開庭 沈慶京喊冤「遭錦衣衛滅九族」民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台9線一早連2起死亡車禍！80歲老婦直撞曳引車、69歲男自撞雙亡
即時中心／廖予瑄、謝宛錚報導台9線連續2起死亡車禍！今（12）日上午9時花蓮縣台9線206k壽豐路段，有一輛轎車不明原因自撞路樹，並導致車內69歲張姓男駕駛受困且失去呼吸心跳，經送醫搶救後不治。沒想到，上午10時許台9線北上179.6公里處也發生一起死亡車禍，一名53歲林姓曳引車男駕駛臨時停在北上機車道後下車排泄；不料，一名80歲劉姓老婦騎機車不慎撞上曳引車，當場失去生命跡象，經送醫後宣告不治。警方將進一步釐清2起車禍的原因跟肇責。據了解，張男在今日上午9時51分開車行經台9線南向206k壽豐路段時，不明原因偏向右移，整台車直直撞上一旁的路樹，導致車體變形，而他也因此受困車內。待警消獲報到場後，發現張已經失去呼吸心跳，並在協助脫困後，立即將他送往醫院急救，但最終仍宣告不治。沒想到，台9線上午10時許竟又發生另一起嚴重車禍。當時一名林姓曳引車駕駛行經台9線時，突然肚子痛，因此將車輛停在北上179.6公里處的機車道上，下車到路邊草叢排泄；怎料後方一名劉婦騎著紅色機車，沿著機車道行經該處時，疑似沒有注意到前方臨停的曳引車，筆直撞了上去，導致她當場頭破血流、倒地不起。在一旁排泄的林男聽見碰撞聲，急忙回到車邊，卻發現劉已經一動也不動，因此急忙報警求助。警消獲報到場時，發現劉婦已經失去呼吸心跳，並在送往慈濟醫院搶救後，宣告不治。劉婦當場頭破血流、倒地不起。（圖／民視新聞）林男表示，當時他正開著沒有載貨的空曳引車前往基隆，開到半路時，肚子竟突然絞痛，因此他也急忙將車臨停路上，並到草叢排泄，「回來的時候就看到她撞上了。」根據警方調查，林男持有合格駕照，且沒有酒駕；但劉婦卻「沒有」合格駕照，至於是否酒駕，還有待檢驗人員抽血相驗。警方表示，2起嚴重車禍的詳細肇責及車禍原因，還有待進一步調查釐清。《民視新聞網》提醒您：不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！原文出處：快新聞／台9線一早連2起死亡車禍！80歲老婦直撞曳引車、69歲男自撞雙亡 更多民視新聞報導台積電注意了！美商務部長親自喊話：應投資2000億美元要撤案嗎？助理費除罪化修法掀戰火 陳玉珍遭陳培瑜、鍾佳濱夾擊遭嗆「一輩子也就這樣」客運司機毆打學生 今當庭認罪民視影音 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
售價210萬起！福斯商旅26年式Multivan導入TDI 8人座車型、全車系IQ.Drive安全科技再升級
台灣福斯商旅持續強化高端MPV產品佈局，隨著市場對家庭與商務乘載的需求提高，Multivan車系亦同步調整產品規格，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座（2-3-3座位配置），以全新座艙規格取代過往TDI車型7人座設定；Multivan Life及Style車型維持7人座配置，並更新對座模式選配規格，此外Multivan全車系的主動安全科技配備同步進化，打造創新實用的7人及8人座MPV。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華三菱歲末健診啟動！ 34項免費檢查守護行車安全再抽限量五星級住宿
歲末將至，為讓廣大車主安心出遊，中華三菱宣佈即日起至2026年1月15日展開「車主回娘家」歲末健診活動。今年以「歲末歡聚，圓滿守護」為主題，不僅提供高達34項免費行車安全檢查，更祭出「五大貼心禮遇」，包含零件優惠、滿額好禮及豪華住宿券抽獎，體貼車主荷包，更全方位守護消費者的行車安全。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】百萬級客製 超稀有911 GT3、收藏家準備開搶
全新911 GT3 90 F. A. Porsche，不只是一輛跑車，更是一份史詩級的設計情感紀念。這款向傳奇設計師Ferdinand Alexander Porsche致敬的限量經典，他也是保時捷創辦人Ferdinand Porsche的孫子，常被稱為F. A. Porsche。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
消費者報告二手車可靠度調查出爐！意外的是特斯拉Tesla敬陪末座而Lexus最可靠！
消費者報告二手車可靠度調查出爐！意外的是特斯拉Tesla敬陪末座而Lexus最可靠！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話