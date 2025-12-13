砂石車酒駕！國道突換車道 釀後方6車連環撞

砂石車駕駛竟然酒駕，引發連環車禍！（圖／Threads）





國道三號發生七車連環撞事故，34歲砂石車駕駛酒駕疑似變換車道不當，造成後方６台車反應不及撞成一團，幸運的是沒有造成人員傷亡，不過造成車流回堵兩公里，將近一個多小時才排除。

駕駛開在國道內線車道上，前方一輛白色車輛，突然從中線車道打橫往後退，車尾衝到內線車道，把前方車輛擠到前面，還有一台黑車煞車不及撞到前車，目擊駕駛緊急踩剎車才沒撞上，但前面已經撞成一團，肇事車輛疑似就是最旁邊的砂石車，其他駕駛經過事故路段，好幾台拖吊車準備拖吊，兩台車打橫在內線道還有其他車輛也受損，國道大塞車，事發在12號中午12點49分。

34歲劉姓男子開著砂石車，行經國道3號北上215.8公里草屯路段時，從中外線車道突然切到外側車道，後方車輛反應不及撞上，車子衝到中內線車道，中內線的車輛也閃避不及撞上，兩台車衝到內線車道，結果後方有三台車也來不及煞車，全都撞成一團，駕駛和乘客受到驚嚇，幸運的是沒有人受傷，不過劉姓砂石車駕駛被發現竟然酒駕。

國道七隊名間分隊小隊長周傳翔：「駕駛載運砂石之聯結車，疑似變換車道不當，行駛中外側車道變換至外側車道，因而導致後面六台小客車追撞，未造成人員受傷，該聯結車駕駛酒測值超過標準，依公共危險罪移送地檢，其他相關肇事經過及肇因，持續調查釐清中。」

事發後，肇事的砂石車和六台追撞車輛，占據車道，造成車流回堵兩公里，直到將近兩點才排除，劉姓砂石車駕駛大白天喝酒上路，還在國道隨意變換車道，引發連環撞，差點就釀成嚴重傷亡，詳細肇事原因和責任還要釐清，不過他先被依公共危險罪送辦。

