砂石車闖紅燈撞癱26歲騎士！女司機未和解一毛不賠…一審只判1年2月

記者吳泊萱／台中報導

砂石車闖紅燈撞癱26歲騎士，女司機未和解一毛不賠，一審判1年2月。（圖／資料照）

台中一名砂石車司機陳女，去年7月在路口闖紅燈撞上綠燈直行的機車騎士，導致陳姓騎士頭部重創、左腿截肢，至今仍癱瘓在床、無法自理，日常生活需要他人照護。但肇事駕駛陳女犯後卻狡辯沒闖紅燈，至今也未與被害人家屬達成調解或賠償損害，法官考量一切情狀後，依過失傷害罪判陳女1年2月徒刑。

檢警調查，2024年7月18日下午3時許，陳女（32歲）駕駛砂石車沿北屯區環中路一段由西往東方向行駛時，於崇德路口闖紅燈，撞上沿崇德路綠燈直行的陳姓騎士（26歲），導致陳姓騎士顱骨骨折及顱內出血、顏面骨骨折、左側肋骨骨折、左腳開放性傷口併血管斷裂及壞死。

陳姓騎士經送醫搶救，撿回一命，但因頭部重創，至今意識不清、無法言語、無法自行進食，只能使用鼻胃管灌食，且四肢無力、左腳膝上截肢，無法自行移動，日常生活全需他人照護。

可惡的是，砂石車司機陳女肇事後，還辯稱沒有闖紅燈，並表示有看左右沒有來車才繼續開，遭檢警調閱監視器畫面打臉後，才改口坦承闖紅燈，且至今仍未與被害人家屬成立調解或賠償。

法官考量陳女犯行及犯後態度等一切情狀後，依過失傷害致人重傷罪判陳女1年2月徒刑；全案可上訴。



三立新聞網提醒您：

不論騎車或行走，請多留意路況，並與【大型車輛】保持適當安全距離！

