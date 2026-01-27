砂石車駕駛疑「誤觸按鍵」 網架勾斷號誌桿恐賠慘

新北市 / 綜合報導

新北市土城區擺接堡路，昨(26)日上午有一輛砂石車，行駛時疑似駕駛誤觸按鍵，導致網架升高勾到號誌燈桿，燈桿被扯斷砸落，當時一旁還有不少車輛經過，好險沒砸到人，警方獲報趕到現場處理，通知相關單位搶修，事故也一度造成交通受阻。而肇事駕駛不但要被開罰，還得負責賠償燈桿的修繕費用。

一輛砂石車行駛在外側車道，只見後車斗網架升得好高，下一秒勾住紅綠燈，整支燈桿被猛力向前拉扯，攔腰折斷壓在砂石車上，駕駛才驚覺這下完了，記者蔡銍湣說：「這裡是土城往樹林和三峽的重要道路，平常有許多大型車輛經過，燈桿被扯斷後，也馬上緊急做更新。」

事發在26日上午7點多，新北市土城區擺接堡路，一輛砂石車邱姓女駕駛，疑似誤觸網架按鍵，導致網架向上升卻渾然不知，高度太高勾到號誌燈，當時旁邊還有不少車輛經過，好險沒砸到人。

黑色護網被勾得破破爛爛，斷裂的燈桿擋住車道，一度造成交通打結，警方趕到現場處理，並通知相關單位搶修，這個路段砂石車水泥車等，數量龐大車禍發生率高，這回不慎勾到號誌桿，警方將依道交條例開罰，最高6千元罰鍰。

新北市土城警分局頂埔所長管昱傑說：「警方獲報後立即到場處置，疏導交通並通報相關單位，針對違規依法製單舉發。」砂石車網架通常在裝填貨物，或者卸貨前才會升降，駕駛操作不慎，引發車禍還毀損公物，業者得好好檢視缺失，以免危害其他用路人安全。

