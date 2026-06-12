砂輪機破壞功德箱 花蓮警以車追人逮涉竊男

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

cnews204260612a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣吉安警分局日前接獲報案，指稱在轄內光華村1家宮廟內，功德箱鎖頭遭毀損，而且箱內保管的香油錢，約新台幣兩萬元也不翼而飛了。吉安警分局表示，獲報案後隨即成立專案小組，展開積極調查。專案小組擴大調閱周遭監視器畫面，過濾可疑人車，發現1名男子涉嫌重大。以車追人後，成功逮獲年約50歲的黃姓竊嫌。

警方表示，由監視器畫面發現，當日傍晚黃嫌涉嫌攜帶砂輪機進入廟內，強行鋸開功德箱鎖頭，竊取現金。得手後隨即騎機車逃離現場，辦案人員進一步以車追人，發現黃嫌行竊時所騎的機車竟是失竊車輛。經過多日蒐證，日前循線出擊，成功將涉案的黃姓犯嫌查緝到案。全案訊後依刑法竊盜罪嫌，函送花蓮地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

cnews204260612a14

吉安警分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，切勿因一時貪念鋌而走險。同時建議轄內各寺廟及公共場所，裝設完善的監視錄影系統與感應式照明設備，以提升自我防衛能力，不要給歹徒可乘之機。若民眾發現可疑人事物，請立即撥打110報案，與警方共同維護社區治安。

照片來源：花蓮縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

涉闖空門搜刮財物 警電眼追竊嫌竟是拖吊場員工

車程5分鐘直達北士科 中央社宅承德好室動土打造產業人才安居後盾

【文章轉載請註明出處】