「砍人不揪」引公憤！輔大資工生玩過火遭辦 校方證實了

社會中心／程正邦報導

輔大彭姓學生在社群軟體Instagram限時動態中發文：「中山砍人不揪」，遭警約談。（圖／翻攝當事人IG）

1219 北捷無差別攻擊案造成 4 死 11 傷，全台尚處於集體哀悼與不安的氛圍中，未料網路上竟出現冷血言論。一名就讀輔仁大學資工系二年級的彭姓男大生，在 IG 轉發嫌犯張文的犯案畫面，並附上「中山砍人不揪」的輕佻文字。此舉瞬間點燃網民怒火，不僅身分遭起底，更驚動警方介入。目前校方已證實將於明（22）日正式約談該生，並啟動心理輔導與後續懲處機制。

輔大彭姓學生遭網友炎上後發文道歉。（圖／翻攝當事人IG）

網路失靈的代價：從「哏圖心態」到法律邊緣

據了解，彭姓男大生在案發後，透過 IG帳號發布限時動態。畫面中是兇嫌張文持刀對峙的驚悚瞬間，彭生卻以白色小字標註「中山砍人不揪」，帶有強烈戲謔與起鬨意味。該截圖迅速在 Dcard 與 PTT 傳開，網友紛紛斥責：「這種悲劇也能當哏？資工系是把同理心也寫成 Bug 了嗎？」

眼見事態擴大，彭生隨即刪文並發表公開道歉，坦言自己是「一時失言」，未意識到用詞會引發大眾不安。然而，由於言論涉及煽惑他人犯罪或恐嚇公眾安寧之虞，台北市警方已迅速清查其數位足跡，並通知彭生與家長到案說明。

輔大將於明天約談彭姓學生，並呼籲同學勿轉發張文案相關新聞，以免觸法。（圖／翻攝輔大官網）

校方強硬表態：輔大軍訓室發布「言論警示」

輔仁大學校方在獲報後立即做出反應。輔大軍訓室於今日在官網發布正式公告，不僅提醒師生在搭乘交通工具時提高警覺，更罕見地針對「網路言論」提出嚴厲告誡。校方強調：「面對社會安全事件，個人發言應謹慎，切勿傳播引發焦慮之訊息，以免觸犯法律。」

據悉，輔大將於明日由系上導師與輔導室人員共同約談彭生。校方表示，此次約談除了解其發言動機，更重要的是導正學生的價值觀，並評估是否須依校規提交獎懲委員會議處。

警方告誡：隨意起鬨恐觸「煽惑他人犯罪」

沈春華主播日前才在臉書感嘆，公共安全的缺口不應由民眾的獵巫或非理性言論來填補。彭生的行為無疑是給了傷亡者家屬二次傷害，也反映出部分年輕世代在數位環境中，對於災難事件的感官鈍化問題。

張文犯案後，網路上陸續出現模仿犯PO文，警方指出，在重大刑案後於網路公開發表「不揪」、「好棒」或「想加入」等言論，極可能觸犯《刑法》第 151 條「恐嚇公眾罪」或第 153 條「煽惑他人犯罪」，最高可處兩年以下有期徒刑。即便學生主張是「開玩笑」，但在公眾恐慌時期，法律對於「言論自由」與「公共秩序」的界線會趨於嚴格。

