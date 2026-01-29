砍人前曾求助法醫？「8刀割頸土風舞師」凶嫌新內幕曝 高大成：他看起來憨厚

法醫高大成（右）證實，嫌犯2週前曾赴診所向其求助。（翻攝畫面、本刊資料照）

台中市大雅區今（29日）上午發生一起重大傷害案件，一名張姓男子疑因長期噪音等糾紛，持刀攻擊李姓土風舞女老師，造成對方頸部等多處重傷，目前仍在醫院插管搶救中。

案件曝光後，外界進一步發現，張男在行凶前曾因「火麻是否等同大麻」的判刑問題，親自前往知名法醫高大成診所尋求協助，相關細節隨之浮上檯面。

砍人前2週曾找高大成？ 「火麻是不是大麻」成關鍵爭議

據《ETtoday》報導，媒體詢問高大成對於今晨發生的「土風舞老師遭割頸」一案看法，未料提及「火麻」關鍵字時，高大成立刻回想起，約在本月中旬（1月）確實有一名張姓男子曾前來諮詢相關問題。經比對資料後確認，該名求助者正是本案嫌犯。

廣告 廣告

高大成指出，張男約於15日前後到診所填寫諮詢資料，表示自己3年前曾在網路購買多種花卉種子，包括玫瑰、火麻、漢麻、線麻等，並在種子發芽後於LINE群組販售，總計賣出3株盆栽、收入約5,000元，卻因此遭法院認定涉及大麻相關罪嫌並判刑。

張男盼「專業背書」翻案 高大成答應了嗎？

高大成轉述，張男當時不斷強調自己並不知道火麻屬於大麻，甚至提到家中飼養鸚鵡，鳥飼料中也可能含有火麻成分，並找來澳洲友人試圖佐證火麻與大麻有所不同，希望藉此爭取翻案空間。

不過，高大成直言，植物鑑定並非其專業，對於張男單方面說法也無法採信，因此當場拒絕協助背書。他也推測，張男會找上他，可能是透過媒體印象，誤以為他能處理相關爭議。

「看起來很憨厚」 高大成回憶初見張男無異狀

高大成表示，張男當時言行表現並無明顯異狀，給人的印象甚至「古意古意（憨厚老實）」，完全未料到日後會捲入如此重大的社會案件。他也研判，張男與被害人之間，可能早已有長期累積的衝突與不滿。

案發經過與警方說明

警方初步調查指出，今早8時許，63歲李姓土風舞老師與35歲張姓男子在大雅區龍善二街一處籃球場前，疑因糾紛發生爭吵，張男隨即持刀攻擊，造成李女頸部重傷，目前插管治療中。

張男犯案後，徒步進入國道，遭行經車輛撞擊，導致雙腿骨折、意識不清，被送醫治療，警方在其身上查獲2把刀械，已派員在醫院戒護，待其意識清醒後進行警詢。

火麻判刑背景曝光

警方進一步指出，張男於2023年間因種植「火麻」遭警方查獲，該植物經認定屬於大麻一種，經台中地方法院判處5年6月徒刑，案件一路上訴至最高法院皆遭駁回，全案已定讞，近期原應發監執行。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。20260129edi024

更多鏡週刊報導

「人很多很好殺」砍土風舞師頸部8刀...他犯案前IG發4千字長文 動機曝光：先上路了掰

驚悚片／「媽媽被砍了！」土風舞師頸中8刀插管...兒急赴現場 凶嫌犯案後衝國道遭撞骨折

她胸悶掛號…竟遇上「法醫天王」高大成親自看診！網友狂刷留言 超猛背景起底