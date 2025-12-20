砍人後墜樓亡…張文平板藏「殺戮計畫」超縝密！「疑模仿這1人」超毛

社會中心／巫旻璇報導

北捷台北車站M7出口及誠品南西百貨一帶，昨（19日）晚間驚傳重大暴力事件。27歲男子張文接連在多處投擲煙霧彈、縱火，並持長刀隨機攻擊路人，造成包含嫌犯在內共4人死亡、11人受傷。張文最終在警方包圍下墜樓身亡，整起事件震撼社會，也引發民眾恐慌。警方調查指出，嫌犯並非一時衝動，而是自當天下午近4時起，便陸續展開一連串縱火與攻擊行動，整體犯案時間橫跨超過3小時。





砍人後墜樓亡…張文平板藏「殺戮計畫」超縝密！狂搜殺人新聞「疑模仿這1人」超毛

張文在北車犯案後，又前往誠品南西商圈砍人。（圖／翻攝畫面）

警方還原時間軸顯示，19日下午約3時，張文先在中山區林森北路、長安東路一帶涉嫌連續3起縱火，隨後返回中正區租屋處附近再次縱火。17時23分，他徒步前往捷運台北車站，於M8至M7出口沿線投擲煙霧彈，並持刀攻擊57歲余姓男子致死，另造成3人受傷。犯案後，他步行前往南京西路一帶旅館更換衣物，18時37分再度步行前往誠品南西商圈，繼續丟擲煙霧彈並隨機持刀行凶。警方在張文使用的平板中，發現其留有疑似「殺人計畫」內容，不僅詳列犯案步驟，還針對殺人與縱火方式進行研究，並透過地圖比對，精細規劃地點與移動路線，之後再上網購買煙霧彈與刀具作為犯案工具。





張文回旅館監視器畫面曝光。（圖／翻攝畫面）









根據《ETtoday新聞雲》報導，警方進一步分析雲端資料後發現，張文早在2024年便開始搜尋鄭捷捷運殺人案相關資訊，並於2025年10月起密集瀏覽類似新聞，警方研判，他至少提前約3個月開始籌劃犯案，並疑似參考過往重大隨機殺人事件的手法，其計畫中甚至製作犯案時間與地點的表格，清楚標註「先丟煙霧彈、再持刀攻擊」，整體規劃相當周密，令人不寒而慄。警方強調，目前調查結果顯示，張文為單獨犯案，未發現共犯跡象。17日至19日期間，他多次在租屋處及捷運站周邊徘徊，透過步行與騎乘機車移動；經調閱監視器畫面確認，犯案全程皆為單獨行動，未與任何人接觸。









張文早在2024年便開始搜尋鄭捷捷運殺人案相關資訊。（圖／民視資料照）

















《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：砍人後墜樓亡…張文平板藏「殺戮計畫」超縝密！1年前狂搜資料「疑模仿這1人」超毛

