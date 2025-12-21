砍人案傷者點名感謝！台大父女檔醫師「現場搶命」首發聲：救人是天職

記者蔣季容／台北報導

27歲張文在北車、中山19日隨機砍人，造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

27歲張文在北車、中山19日隨機砍人，造成4死11傷悲劇。其中有住院民眾表示，受傷第一時間有一對醫師父女檔即刻搶救，讓他保住生命。而2名醫師遭起底是台大的顏姓父女檔醫師，對此父親顏醫師表示，救人是醫師的天職，當時並沒有考慮太多可能發生的危險。

台北市長蔣萬安今日指出，他在探視傷者時，一名住院民眾透露，他在受傷第一時間受到一對醫師父女檔的即刻搶救，讓他保住性命，希望市府能幫忙找到這2位醫師。對此蔣萬安回應市府已經順利找到，是台大醫院的顏姓父女檔。

該父女檔顏瑞昇、顏均蓉今日透過台大醫院發布聲明指出，「我覺得救人是醫師的天職，而且這種大量傷患的場面，是急診醫師擅長處理的狀況，所以當時我沒有考慮太多可能發生的危險，就和女兒小顏醫師從對街趕過去幫忙評估和處理傷者。」

顏瑞昇表示，「其實整個傷害的現場可以得到妥善的處理，應該歸功於緊急醫療網適時的反應，救護技術員的包紮、止血、急救處置得宜,和警察的維安。另外現場也同時有許多熱心的民眾在幫忙，我和女兒只是基於醫師的專業稍微出一點力而已。」

顏瑞昇強調，「身為一位醫師，我由衷地期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，請大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候會有人伸出援手的。」

蔣萬安也指出，北市府受託找到這兩位醫師，因傷者希望市府轉達感謝之意，今天下午2時也到台大醫院，當面跟兩位見義勇為、伸出援手的醫師轉達感謝之意。

