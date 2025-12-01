砍傷夏天倫！惡煞辯曾是員工 疑點重重警疑受人指使

林姓兇嫌與同夥11月30日持刀攻擊夏天倫。翻攝自夏天倫Threads



「夜店大亨」夏天倫承襲父親夏承龍生意頭腦，與兄長縱橫台北夜店圈，2021年起與前妻黃廉盈離婚，至今訴訟未了，怎料昨（11/30）他與女友在民生東路與敦化南路附近的一處停車場，遭到兩名兇嫌埋伏攻擊，眼睛腫脹，左手臂有10公分刀痕。然而，其中1人犯案後1小時左右便在律師陪同下投案，供稱曾是夏天倫的員工，因待遇差又被無故資遣，懷恨在心才行兇，不過檢警懷疑背後應有指使。

夏天倫昨日晚間6時許在松山區練完高爾夫，與女友到停車場取車時，突然被2名黑衣人用辣椒水、刀棍攻擊，犯案後便逃離現場。而夏天倫與女友眼睛不適，他的左手臂的刀傷有10公分，血流如注，送馬偕醫院縫合，幸無大礙。

警方獲報後正追查兇嫌去向，案發1小時左右，其中一名林姓嫌犯在律師陪同下，帶著犯案用的辣椒水與數個刀械棍棒到松山分局民有派出所投案。

有傷害與詐欺前科的林姓嫌犯表示，自己曾是夏天倫的夜店員工，工作待遇差，且無故被資遣，懷恨在心才會找朋友「教訓」夏天倫。犯案車輛是朋友的。

不過，警方對林嫌的說法持保留態度，因林男偵訊態度避重就輕，手機通訊錄僅有律師，且對同夥真實身分交代不清、辯稱刀械是朋友車上本來就有的，不排除另有人在背後指使他犯案，由於林男拒絕夜間偵訊，他目前仍在警局偵訊中，今日移送台北地檢署，除此之外，警方將持續追查另名嫌犯行蹤及其他內幕。

