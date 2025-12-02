砍傷夜店大亨夏天倫 自稱前員工嫌犯羈押禁見

有「夜店大亨」稱號的夏天倫，日前在台北市遇襲，2名惡煞不但噴辣椒水，甚至拿開山刀、鐵棍攻擊，夏天倫用手臂去擋，造成超過10公分的刀傷。其中一名嫌犯在逃逸40分鐘後自首，供稱自己是夏天倫前員工，因待遇不好才挾怨報復，但整起案件仍疑點重重，台北地院1號深夜裁定林姓嫌犯羈押禁見。

2黑衣人預謀犯案 停車場埋伏噴辣椒水

回顧整起案件經過，夏天倫跟女性友人開心打完室內高爾夫球，沒想到一到地下停車場，就有2名黑衣人衝出來朝他們狂噴辣椒水，還拿刀砍向夏天倫的脖子，還好他及時用手臂去擋，否則恐怕傷的更重。

警方指出，嫌犯早有預謀，早在上月30號中午12點2人就出現在夏天倫的住家外頭埋伏，等他出門繼續尾隨，到了傍晚才攻擊，其中的林姓嫌犯砍了人40分鐘後到派出所投案，自稱是夏天倫夜店的前員工，抱怨因為待遇差，還被酸言酸語，所以犯案。

警方詢問凶器哪來的？他回答，「我想扁夏董，發現車上有這些傢伙就拿來用。」令警方起疑的還有，雖然自稱是夜店員工，但在他的手機裡卻怎麼都查不到工作紀錄，聯絡人也只有一組律師電話，幾乎是黑道幫派模式翻版。

嫌自稱前員工不滿遭資遣 不排除有藏鏡人

事發後，夏天倫強調，生意上沒有任何糾紛。夏天倫委任律師余偉德也表示，夏先生經營的公司似乎都沒有這個嫌犯的存在，員工其實都跟他非常久，甚至有10年以上，相信嫌犯所講的只是脫罪之詞。

委任律師也強調，這一年來夏天倫陸陸續續收到來自不同帳號的訊息，其實夏天倫在社群媒體發文就隱約曝露，沒有影射任何人是幕後主使、就像今天替朋友擋了一刀。

案件是否跟黑道有關連仍待釐清，台北地院1號深夜將林姓嫌犯羈押禁見，要揪出目前還在逃的共犯。

※拒絕暴力 請撥打110

※未經判決確定者，應推定為無罪

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

