砍台灣行程做「投名狀」？ 加總理訪中前夕召回訪台議員

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於今（14）日拜訪中國，展開為期3天的正式訪問，期望緩減兩國緊張關係。同一時間，加國也有5名議員正在台灣進行訪談，其中2人來自執政黨自由黨，卻傳出依政府要求提前取消行程。外交部發言人蕭光偉於昨（13）日例行記者會上證實。

加拿大總理卡尼於今（14）日拜訪中國，展開為期3天的正式訪問。（圖／Mark Carney臉書、IG）

BBC報導，卡尼此次出訪目的，希望透過重建加中關係，為加拿大找到美國以外的經濟合作機會，這是自2017年以來，加拿大總理首次訪華。兩國因華為財務長孟晚舟於2018年在溫哥華被捕而交惡，中國隨後以間諜罪逮捕兩名加拿大人，後加國又指控中國干預其選舉，中國也多次否認。

廣告 廣告

受到美國關稅影響，加拿大的鋼鐵業、鋁業和汽車產業受到重創，加拿大期望中國放寬對油菜籽油的關稅，中國則回應希望加國取消自2024年開始中國電動車關稅。

至於加拿大議員此次訪台由台灣政府贊助，卻傳出12日加國議員收到通知，要求提前結束訪談。來訪的議員中，3人來自保守黨，未回應政府施壓留台，2人來自執政的民主黨則因卡尼要求提前結束行程，外交部也低調證實部分團員「因故提前返國」。總統賴清德昨日會見加拿大議員代表團，感謝加國長期支持台灣，並在月初的圍台軍演中表達關切。

總統賴清德昨日會見加拿大議員代表團，感謝加國長期支持台灣，並在月初的圍台軍演中表達關切。（圖／總統府）

對此，保守黨台裔議員莊文浩（Michael Chong）批評，民主黨向威權主義低頭，強調台灣是民主夥伴，不是加國政府的外交負擔。

更多FTNN新聞網報導

睽違9年！加拿大總理將訪中 聚焦貿易、能源、農業拚重啟雙邊合作

被反關稅廣告惹毛！加拿大總理道歉無用 川普拒絕重啟貿易談判

艾美獎男星涉性侵男童2年！本人赴警局自首遭拘留 拍片喊冤：遭惡意報復

