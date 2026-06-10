砍國防預算遭疑削弱對中嚇阻能力 鄭麗文：國民黨一直是美非常重要夥伴

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國民黨主席鄭麗文訪美期間接受《金融時報》專訪時強調，台灣絕不能成為大國在談判桌上交易的棋子。（圖／國民黨提供）

針對美國總統川普訪問北京期間曾表示，美國對台軍售是與中國談判的一項「很好的籌碼」，國民黨主席鄭麗文訪美期間於紐約接受《金融時報》專訪時強調，台灣絕不能成為大國在談判桌上交易的棋子，並表示美方無須懷疑國民黨立場，自二戰以來，他們一直是美國非常重要的夥伴，她也希望華府能在促進台海和平方面，發揮更積極的領導作用。

鄭麗文近日在紐約接受《金融時報》專訪時表示，「鄭習會」最重要的信息就是「和平」，台北與北京過去十多年交流中斷，已經造成台海局勢高度緊張。雙方沒有對話，因此可以看到局勢幾乎已經瀕臨戰爭邊緣，許多台灣人民都非常擔心，希望台灣不要成為下一個烏克蘭。

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鄭麗文在專訪中指出，美國在維護和平方面扮演不可或缺的角色，尤其在「川習會」之後，她希望華府能夠在促進東亞及台海和平方面，發揮更具建設性、更積極的領導作用。

針對美國政界質疑這種接觸是否可能削弱對中國的嚇阻能力，鄭麗文則表示，推動兩岸交流有助於促進區域和平穩定，她將向美國國會議員說明，這種擔憂：「完全沒有必要。」

鄭麗文指出，世界上大多數國家都認為，兩岸對話有助於避免誤判，改善兩岸關係，並不代表台灣會放棄自身的嚇阻能力，美方無須懷疑國民黨的立場，自二戰以來，國民黨一直是美國非常重要的夥伴，「這一點不會改變，我們也非常重視與美國建立互信。」

針對台灣國防預算議題，美國國會部分議員對國民黨主導將賴清德政府提出的400億美元特別國防預算削減至250億美元感到不滿，鄭麗文反駁，國民黨並不反對無人機預算，這項結果主要是國內政治因素造成。

鄭麗文也批評，民進黨提出的國防預算，違反立法院原則，是一項離譜的提案，且自她擔任國民黨主席以來、在訪問中國大陸前，就公開表達希望和總統賴清德會面，但雙方至今「零互動」。



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