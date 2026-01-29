砍土風舞女師「頸留10cm刀傷」 嫌逃國道被撞斷雙腿

台中市 / 綜合報導

台中市大雅區發生驚悚割頸傷害案，一名67歲李姓土風舞班女老師，29號上午在公園帶學員跳舞，遭人持利器攻擊，造成頸部、左肩出現10公分長的刀傷，幸好送醫後沒有生命危險。警方掌握，砍人的兇嫌就是住在公園附近的張姓男子，疑似不滿土風舞班的聲音太吵，跑到公園內對李姓老師下手，他在犯案後徒步闖入國道一號大雅路段遭車輛撞擊雙腿骨折，警方還在他身上查扣兩把利器，移送地檢偵辦。

土風舞女師遭利器揮砍頸.肩10公分傷嫌衝國道遭車撞斷腿 ，白衣男子在公園外，跟女子疑似發生口角兩人在理論，但緊接著，男子亮出身上的利器朝對方攻擊，女子當場被推倒，起身後趕快逃進巷子內。

被攻擊的女子就是她，67歲李姓土風舞班老師，在台中大雅區三和公園帶土風舞班，已經有超過10年，29日上午8點多，遭男子突然持利器攻擊受傷後她往巷內逃跑，一路跑到這間工廠外向他們求救。

工廠人員說：「從這裡跑進來，進到我們廠區呼救，請我們幫她打電話，然後當時脖子傷口還滿明顯的。」消防人員到場後，緊急將李姓老師送醫治療，除了頸部跟左肩有10公分傷口，左臂、背部以及額頭也都有傷勢，幸好她意識清楚沒有生命危險。

附近民眾說：「這個老師我們認識很久了，很好，她來這裡教學不用錢，義務的，跟她沒有私交，但晚會什麼的表演，她們都會表演。」警方調查確定犯案的人，就是住在附近的張姓男子，疑似就是嫌土風舞班放的音樂太吵。

當天從住家出門後，來到住家旁邊的公園朝李姓老師攻擊，犯案後徒步離開現場，從交流道走上國道被車輛撞上，民眾的行車紀錄器拍下，張姓男子雙腿骨折躺在國道上，原本以為是國道其他件車禍，經過比對這才確認，他就是一個多小時前犯下砍人案的兇嫌。

張姓男子在警方陪同下戒護送醫，並在他的身賞查扣兩把利器，後續就等他意識清醒後，釐清他的犯案動機。

