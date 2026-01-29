砍土風舞女師8刀遭撞斷雙腿！疑凶嫌「犯案動機」貼文曝

社會中心／楊佩怡報導

台中市大雅區今（29）日上午驚傳持刀攻擊案，一名李姓土風舞女老師在三和公園跳舞時，疑因音樂聲響引發爭執，遭一名男子持刀猛砍8刀，留下長達10公分的傷痕，倒地痛苦不已，隨即被送醫急救。砍人的張姓男子隨即逃跑上國道一號，並遭後方小客車撞倒「雙腿骨折」，後續經調查後發現，張男在犯案前，甚至發文以偏激的言論，抱怨、控訴社會的不公。





砍台中土風舞女師8刀…逃國道遭「撞斷雙腿」！疑35歲凶嫌「犯案動機」預告文曝光

台中土風舞女老師，在公園跳舞時，疑因音樂播放音量引發張嫌不滿，竟慘遭張嫌持利刃瘋狂砍擊 8 刀。（圖／警方提供）

公園跳舞驚魂：受害者曾遭勒脖攻擊

據悉，案發地點位於大雅區龍善二街 193 巷附近的公園。受害李老師過去就曾因「運動聲音過大」遭人徒手勒脖，當時她選擇原諒不追究，不料今日竟再度遭遇刀刃襲擊。警方正進一步釐清今日行凶的張男是否與過去攻擊李老師的人為同一對象。

張男犯行後逃往國道1號，慘遭後方車輛撞斷雙腿。（圖／國道公路警察局第三公路警察大隊提供）

逃亡國道遭撞：雙腿骨折、意識模糊落網

張男犯案後一度企圖返家，但在住處附近發現員警布署，隨即轉往國道一號大雅路段，竟一路跑上車道。上午 9 時 14 分，張男在國道 1 號北向 174.9 公里處，遭一名 38 歲陳男駕駛的自小客車撞擊，導致腳部骨折、意識模糊。警方在受傷倒地的張男身上搜出 2 把刀具，已將其送往中港澄清醫院急救，並派遣警力嚴密監管。

犯案動機：網路發文預告「求助無門」

根據《三立新聞網》報導，警方調查發現，張男在犯案前已具備預謀跡象，曾在網路上發布長篇預告文。他在文中強烈不滿住家附近公園的噪音與違停問題，聲稱多次檢舉都未獲處理。張男還自稱曾因種植火麻被捕，被依毒品罪重判，認為自己求助無門才採取極端手段。國道警方表示，遭撞擊事故現場已於 9 時 54 分排除，肇事駕駛酒測值為 0。大雅分局則強調，關於張男在網路上的指控是否與本起砍人案有直接關聯，將待張男意識清醒後進行警詢釐清，全案持續調查中。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

