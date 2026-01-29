砍土風舞老師！嫌辯「火麻非大麻」2周前找高大成討平反

張姓凶嫌。（圖／翻攝自嫌犯Instagram）





早上8點台中大雅區三和公園發生砍人案，一名63歲李姓土風舞老師遭張姓凶嫌持刀攻擊，朝她的頭部及頸部猛砍，造成身上8處刀傷，插管搶救。犯下砍人案的35歲張姓嫌犯，原本是職業軍人，被軍中退訓後變得憤世嫉俗，因種植大麻被判刑5年6個月，近日將發監執行，但他始終認為自己種的是「火麻」非「大麻」。犯案前兩週，他還特別找法醫高大成為他平反。而犯案當天，他在社群上寫了4500多字的長文，控訴司法及對鄰里的不滿。鄰居眼中，他卻是長期騷擾地方的頭痛人物。

躺在病床上，雙腳纏著紗布，脖子用頸圈固定，他就是涉嫌砍傷土風舞老師的張姓嫌犯。犯案後他衝上國道，被撞骨折，且曾有毒品前科。

員警：「盆栽有分大、中、小，小的是黑色的嗎？」

張姓嫌犯在大雅區住家種滿了大麻，因此被判刑5年6個月，近日將入監服刑，也讓他心神崩潰。早上8點左右，他在社群發文，表示自己種的是「火麻」並非「大麻」，把盆栽去賣結果被警察抓，又提到公園噪音、違停、霸佔土地無法可管、亂丟垃圾問題投訴無門。

張嫌控訴對司法判決的不滿，以及對社會的仇恨與絕望，又在限時動態留下遺言。在犯案前兩週，他甚至找法醫高大成替他平反。

法醫高大成表示：「張嫌稱我沒有這個意思，說要種大麻，是因為我有養鸚鵡，那是他的飼料，他跟我說要幫他證明與大麻有區別，種這個火麻，不是要做大麻去賣。那時候我想說，一盆賣5000塊價格很好，是不是他就會意識到與毒品有關。」

高醫師當時說自己並非藥理師，無法替他作證，但也表示這個人在鄰里間很頭痛。附近鄰居：「這邊的他每天叫人家來檢舉，馬岡派出所被他講得很煩。」

大雅區三和里里長廖顯彬：「叫我說這邊叫人家不能走外面，還有這邊車不能停，走公園裡面啊，（是他家的土地嗎），他認為那是他的啊。」

據了解，張姓嫌犯今年35歲，未婚，原本是職業軍人，但因頻繁出狀況被退訓，之後變得憤世嫉俗。除了在地方鬧事，他還曾因停車問題與人起糾紛，甚至刮車報復。

法醫高大成表示：「來找我的這個情形，我不覺得他是反社會人格，（他是）家具業務，桃園、台中跑來跑去，所以並不是沒經濟基礎。」

張姓嫌犯還曾在社群PO出小丑劇照，表示角色變成讓人聞風喪膽的小丑，疑似暗示自己的遭遇。但這次行兇，也讓居民相當害怕，只希望能替李老師討公道，還給大家安寧的生活。

