砍地方補助款又不執行財劃法 藍青年斷言綠議員候選人慘況

賴清德總統挺行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案，更稱在野黨推動一系列立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。曾任台北市青工總會長的市議員吳志剛辦公室主任滿志剛認為，民進黨大砍地方補助款，又不執行財劃法，導致地方建設預算萎縮，明年民進黨的議員候選人都得為此負責。

滿志剛今（16）日在臉書表示，行政院提出覆議案已8連敗，過去所說的「違憲法案要用更大的民主來解決」，如今更大的民主也用32:0告訴民進黨，民進黨才是站在人民對立面的那一方，遺憾的是，賴清德依然選擇無視。

廣告 廣告

滿志剛指出，據《憲法增修條文》第3條第2項，「覆議案不通過，行政院長即應接受該決議」，如今行政院卻無視具有民意基礎的立法院所通過的議案，卓榮泰竟然還敢自封憲法守門人，賴清德還敢做賊喊捉賊，說在野獨裁。

「人民看的很簡單，誰執政、誰負責」，滿志剛認為，民進黨作為執政黨，沒有回應人民期待讓國家陷入僵局，無法與在野黨協調溝通導致法案延宕、建設無法推行，最終都是執政黨必須負責，歷史上從來沒有執政黨當政、在野黨負責的先例。

因此，當民進黨大砍地方補助款，又不執行財劃法，導致地方建設預算萎縮，滿志剛斷言，明年民進黨的議員候選人，都必須為民進黨剝削人民、延宕建設的後果負責。

【看原文連結】