砍夏天倫刀手潛逃柬埔寨 警查出幕後疑「美鷹會」涉案

北市夜店大亨夏天倫日前在松山區遭砍，一名嫌犯事後到警局投案，另名刀手隔天潛逃出境，夏天倫今出庭也稱犯案手法跟館長槍擊案如出一轍，警方查出幕後疑有美鷹會背景。

夏天倫遭砍背後疑有幫派涉入。（圖／資料畫面）

警方調查，夏天倫11月30日晚上6時許打完球，與女性友人前往北市松山區民生東路三段一處停車場牽車途中，突然出現2名男子先朝他噴灑辣椒水，接著持刀朝他揮砍，造成他左手臂切割傷、右手臂及眼部腫脹，女性友人眼部刺痛腫脹，2人送醫後幸無大礙。

案發後其中一名嫌犯林姓男子（27歲）即前往派出所投案，夏天倫還透漏嫌犯手機裡乾乾淨淨只有律師的電話，林男到案後辯稱曾是夏天倫員工，因工作待遇問題心生不滿才會行兇，但夏天倫強調自己沒有與人結怨，為何巧合的就在他開記者會指控前妻隔2天就被砍，駁斥林男說詞。

廣告 廣告

根據《ETtoday》報導，警方鎖定另名刀手犯案後已潛逃出境前往柬埔寨，並查出幕後疑似有天道盟美鷹會成員涉入，研判有人教唆並計畫犯案且設下斷點，將持續追查幕後其他涉案嫌犯。

夏天倫今（5）日到台北地檢署出庭作證，他表示到案的林男犯案手法與案發後投案SOP，「跟館長槍擊案一模一樣」，還爆料槍手委託的律師事務所跟前妻黃廉盈的是同一間，直稱「這個讓我不安」，但他相信檢警努力辦案會證明「邪不勝正」。

延伸閱讀

影/美鷹會幹部坑殺身障者60萬 強押一家3口畫面曝光

榨光身障者60萬！天道盟美鷹會「重要幹部」等8人遭起訴

金牌特派/藝人金剛昔遇黑道大亂鬥 5黑幫打進地檢署