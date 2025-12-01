砍完夏天倫投案 27歲嫌「殺人未遂」送辦！低頭步入北檢畫面曝

27歲林姓嫌犯移送北檢。馮茵攝

北市夜店大亨夏天倫昨日晚間遭埋伏砍傷，2名嫌犯行凶後棄車逃逸，其中一名27歲林姓嫌犯徒步走到派出所投案，警方經過將近6小時訊問後，將他依殺人未遂罪移送台北地檢署，稍早林嫌被解送至北檢複訊。

夏天倫昨日晚間在松山區某高爾夫練習場打球，晚間6時許到民生東路3段一處停車場準備開車離去，突有兩名蒙面嫌犯持凶器突襲，其中1名黑衣人先持辣椒水往夏男臉上噴灑，夏男在抵禦過程中手臂遭到砍傷，留下15公分刀傷，當場血流如注。

警方調閱監視器展開追查，其中一名林姓嫌犯犯案後於晚間7點自赴松山民有派出所投案，夏天倫則被送往馬偕醫院治療，所幸無生命危險。警方查扣尖刀一把、鐵棍一支及辣椒水兩罐，正持續追查其他共犯。

林男到案後供稱，自己曾在夏天倫經營的夜店工作，因無故遭到資遣而挾怨報復，當晚才找朋友想給夏男一個教訓，但他對刀械來源交代不明，僅稱是和朋友借車後，車上本就有這些刀械，至於另一名友人，他只知道對方叫「阿源」。警方研判本案件幕後應有藏鏡人，警詢將近6小時後，林嫌於傍晚5時許被依殺人未遂罪送往北檢複訊。



