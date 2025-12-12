砍年金藍拚三讀 綠：７千億破口人民買單

圖/TVBS

國民黨立法院黨團主張，為保障退休公務員權益，應立即停砍年金，並獲得民眾黨團支持，藍白陣營力拚在12日立法院院會將相關修法三讀闖關。

國民黨立委洪孟楷說：「如果沒有民進黨2017年粗暴式的年金改革，亂砍式的年金改革，汙名化式的年金改革，今天不用在野黨出來撥亂反正。」

針對修法內容，國民黨團主張所得替代率應從去（113）年起不再逐年調降；部分藍委也提出，年金應隨著消費者物價指數（CPI）進行調整。

國民黨立委羅智強說：「他並不是回到2018年以前的，所謂的所得替代率，而是停砍。國民黨版本是從113年開始停砍，回溯到113年啦，另外我們會針對物價指數的調整，來相對地進行相關的調整。」

然而，針對藍白聯手推動停砍，銓敘部多次示警，此舉將導致退撫基金收支再度失衡，破產時間恐大幅提前。根據估算，若修法通過，公務人員基金破產將提前至2041年，教育人員基金則提前到2039年。

此外，目前退休公教人數約21.6萬人，若確定停砍年金，未來10年的國庫撥補金額將從原本的3370億元，直接翻倍至6970億元；換算下來，全台每位國民平均得因此多負擔2萬9900元。

民進黨立委吳思瑤說：「如果把國家的資源拿去，來彌補即將破產的年金破口，高達七千億的基金破口，將由全民買單，這對於不分職業的全體國人，又是何等的不公平。」

對於破產危機與財政負擔的質疑，國民黨方面則有不同看法。 國民黨立委賴士葆說：「如果你不停砍他也是破產，只不過晚四年破產。」

