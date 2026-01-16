砍我年終換我砍你！男下屬狠殺昔日高中同窗 日音響社長身中10幾刀不治

即時中心／林韋慈報導

東京大田區近日發生一起震驚社會的命案，一名44歲音響公司社長河嶋明宏在自宅遭部下持刀刺殺身亡。警方調查後指出，兇嫌因年終獎金從原本的1.5個月縮減至1個月而心生不滿，進而與社長理論發生衝突。日本警方目前已依殺人罪嫌將嫌犯逮捕，並持續搜索公司以釐清犯案動機。

據日本媒體綜合報導，45歲的山中正裕為音響公司營業部長，他在警訊中供稱，自己對河嶋已積怨多年，尤其對於年終獎金被無故扣減感到憤怒。警方在其住處找到薪資明細，顯示獎金確實僅約1個月薪水，與供詞相符。

警方調查顯示，河嶋原計劃赴約聚會，卻隔日清晨被友人發現陳屍屋內，頸部及腹部共10多處刀傷，當場死亡。進一步調查發現，山中疑似在案發當晚先在社長家附近埋伏，等待目標出現後才進入住處行兇。行凶後約30分鐘，他與友人到餐廳續攤至深夜。山中被捕後承認刺傷河嶋，但強調「沒有殺人意圖」，否認預謀行兇。警方亦於15日搜索位於港區的公司辦公室，帶回文件，將釐清年終獎金制度、內部人事糾紛及雙方過往互動，以釐清犯案動機。

令人唏噓的是，兩人其實是相識30年的摯友，高中便是同窗，四年前山中因薪資不漲而抱怨，河嶋主動邀他加入公司，二人關係由「死黨」轉為「上司與下屬」。一名熟悉兩人的小吃店老闆表示，山中酒量不佳，曾喝醉忘記付錢，河嶋為維護公司名譽多次提醒，兩人因此經常陷入緊張。老闆認為，這次被扣年終獎金或許只是壓垮山中的最後一根稻草，真正核心問題在於「原本平等的死黨，卻變成了必須服從的上下關係」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

