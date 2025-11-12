砍掉高市骯髒腦袋？陸駐大阪總領事慘了 恐遭日本驅逐出境
大陸駐大阪總領事薛劍，針對日本首相高市早苗7日在國會答辯時的「台灣有事」相關言論，在「X」發出不禮貌的推文；雖然薛劍事後刪除，但已經引發日本政壇朝野不滿，自民黨外交小組表示，如果大陸方面，不給日本一個滿意的交代，那麼日本將會宣佈薛劍為「不受歡迎人物」，並可能將他驅逐出境。（葉柏毅報導）
雖然日本朝野，未必完全同意日本首相高市早苗的「台灣有事，即日本存亡危急事態，可以調動自衛隊」說法，不過薛劍後來在「X」平台上發出「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」的發文，則是徹底激怒了日本朝野各政黨。日本在野黨，11日紛紛指責薛劍的發文。公明黨黨魁齊藤鐵夫表示，薛劍的發文，已經有失一個外交官的體統，甚至可以理解為恫嚇，身為外交官，不應該發表這種言論。日本最大在野黨「立憲民主黨」幹事長安住淳也表示，日本國民對於薛劍的言論，感到非常不愉快，而且這對日中雙邊關係，毫無幫助。
在薛劍發文之後，日本外務省與日本駐大陸大使館，已經向大陸方面提出強烈抗議，甚至有可能將薛劍列為不受歡迎人物，將他驅逐出境。
外交上的「不受歡迎人物」，是基於「維也納公約」，對外交官的人員評估準則。如果日方對薛劍發出「不受歡迎人物」通告，那麼中國大陸可能將他召回，或是終止他的外交任務。
