砍殺鄰居夫妻！冷血凶嫌還要求「目擊2童」出庭 二審仍判死刑

高雄市 / 武廷融 綜合報導

2023年9月，高雄63歲男子吳龍滿因認為鄰居太吵，竟上樓闖入鄰居家中，當著2名幼童面前殺害幼童父母，吳龍滿一審被判處2個死刑。高雄高分院今(14)日二審宣判，吳龍滿仍否認犯罪，但法官根據檢警採集事證，認定吳龍滿殺人手段凶殘，維持死刑原判。

回顧案情，2023年9月15日高雄63歲男子吳龍滿因認為樓上鄰居羅男、蔡女夫妻長期發出噪音，持水果刀從逃生梯走到樓上，趁蔡女要送孩子上學時，闖入屋內砍刺蔡女5刀致命，隨後又走入臥室刺殺正在睡覺的羅男。而羅男、蔡女的2名幼子目睹父母被殺害經過，成此案「唯二」目擊證人。

廣告 廣告

吳龍滿犯案後逃離現場，最終在屏東縣枋寮鄉被警方逮捕。一審高雄地院認為，吳男毫無悔意、出於殺人直接故意、手段殘忍，且當庭稱被害人更該死等語，顯見毫無悔意，一致決判處吳男死刑、褫奪公權終身。

檢察官依職權上訴，高雄高分院審理時，吳龍滿竟質疑羅姓夫婦2名小孩證詞，還要求2人出庭作證，遭法官駁回，而吳龍滿仍否認犯罪。高雄高分院今日宣判，維持一審判決，仍依殺人罪判處吳龍滿死刑。

原始連結







更多華視新聞報導

馬來西亞2023廢強制死刑 以「監禁.鞭刑」替代

台中情殺案！18歲女大生遭砍30刀亡 17歲前男友落網

新北三死滅門案判決出爐 一審判三死刑褫奪公權

