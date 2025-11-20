砍砍砍！加密市值蒸發33兆 幣圈重傷男麻吉大哥生日願望只求「不被清算」

全球市場下滑、10月爆倉效應持續外溢，比特幣一度跌至8.85萬美元，加密市值蒸發掉33兆台幣。圖／翻攝自Pixabay

比特幣在11月19日一度跌到1塊比特幣兌換8萬8522美元的七個月來新低。比特幣市值蒸發1兆美元，這到底發生了什麼事？這波跌勢不是散戶或幾個大戶出貨而已，而是整個加密貨幣市場一起慘，從ETF到長期持有人，全部被捲進來。

雖然輝達今（20）日公布亮眼財報後，比特幣短彈2.5%，但跌勢造成的傷害已經擺在那，市場人士表示，比特幣年底想回到12萬6000美元歷史高點機率不到5%。那麼問題來了，比特幣今年明明衝過12萬美元，為什麼會突然大崩？

廣告 廣告

美國時間10月10日（台灣時間11日凌晨）加密貨幣閃崩，槓桿連環爆倉的重傷害到現在還沒好，那天超過190億美元的槓桿部位被一次強制平倉，整個市場出現「踩踏效應」，保證金追繳、交易所資金大量出走、新買家縮手、做市商流動性變差，市場信心崩盤。XBTO 的交易員說得超直白「10月10日的衝擊，所有人都想忘，但它已經深深烙印在市場裡。」這波跌勢就是那次爆倉的後續效應。

L.A. Boyz 成員「麻吉大哥」黃立成，近日再度成為東西方幣圈焦點。原本他在去中心化永續合約交易所Hyperliquid的帳戶累積損益高達4450萬美元，10月 那波加密貨幣暴跌前，他亮得像是傳奇人物。但虛擬貨幣閃崩後，直接把他推下「地獄模式」。

幣圈重傷男麻吉大哥黃立成71次爆倉成為「清算王」。圖／翻攝自IG

黃立成在Hyperliquid上操作的7900萬美元多單、開著高達15倍槓桿，在暴跌中陸續被強制平倉，最終帳面不但吐光獲利，還反轉成負1000萬美元。也就是說，他原本賺4450萬美元，最後倒虧1000萬美元，淨損超過5000萬美元。

更驚人的是，市場傳出他在11月被清算的次數高達71次，直接登上 Hyperliquid 的「清算王」寶座。麻吉大哥的「歐印」操作風格，導致他一路選擇攤平，結果行情再度往下灌，帳戶瞬間無力招架，清算接連引爆。外界估算，他的實際負債可能已達1500萬美元（約新台幣4.6億元）。面對天量虧損，黃立成在社群平台上發布生日感言，自嘲式寫下：「謝謝大家的生日祝福。祝大家都能發財，不被清算。」（現改為：Uncle希望你們健康又好野）

其實不只比特幣爛，是所有資產都在跌，BRN分析師說的一點很關鍵：這次不只是加密貨幣在跌，而是全球資產市場一起跌。資金從高風險資產撤退，不是只有加密慘，連科技巨頭都被一併修理。而比特幣又是 最好變現、最快賣掉的資產，自然會被大量拋售。

比特幣ETF史上第二大單日流出8.7億美元，HOYA創辦人彭云嫻表示，ETF撤資、長期持有戶同時引爆，導致比特幣一路往下掉。圖／HOYA

HOYA BIT交易平台創辦人彭云嫻把這次虛擬貨幣賣壓、ETF爆量出逃拆得很清楚。11月13日，比特幣ETF單日流出8.7億美元，是史上第二大資金出走量。大資金翹頭，市場當然扛不住。另外，比特幣跌破10萬美元時，很多長期持有者覺得「價差夠了」，也開始解套出場，賣壓爆開，這兩股力量一撞，比特幣自然往下掉。

2025年比特幣最低點為7萬4425美元，目前限價約在9萬1000-9萬2000美元之間，離最低點仍有一大段距離，現在先看9萬1000美元關卡能不能守穩？若不能，下一個心理關口則是在8萬5000美元、8萬美元。加密貨幣的總市值在10月6日達到了最高峰、約4.3 兆美元，目前徘徊則是在3.2兆美元附近。



回到原文

更多鏡報報導

瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人

鴻海科技日／人型機器人從視覺到關節 鋼鐵供應鏈戰隊現身

控糖名醫竟也喝手搖飲 無糖是必備款 一定要加料的話珍珠不如愛玉跟仙草