砍給台灣看？川普調高韓關稅「殺雞儆猴」1／15%飆至25%！川普祭關稅大棒 南韓爆發反美抗議

川普調高韓關稅。（路透社資料畫面）

全球貿易市場今天（1月27日）迎來重大變數，美國總統川普透過社群平台發布聲明，表示不滿南韓國會遲遲未批准美韓貿易協議，宣布即日起，將南韓產品的關稅稅率，由現行的15%直接調升至25%。這項突如其來的關稅大棒，不僅重擊南韓出口命脈，更引發南韓社會強烈反彈，街頭爆發反美抗議。

南韓民眾拿著美國總統川普的面具，在街頭舉著標語抗議。抗議民眾：「我們譴責（美國）！我們譴責（美國）！」這股反美情緒的引爆點，源自於美國總統川普27號拋出震撼彈。由於不滿南韓延宕貿易協定，要將南韓的汽車、木材、製藥關稅由15%升至25%，恐衝擊南韓出口命脈。

南韓產業通商資源部長金正寬：「這是關於3500億美元的募資方案，政府計畫制定特別法，設立專責對美投資的特別基金。」川普在聲明指出，雙方早在去年7月與10月親自訪韓時，就已敲定互利雙贏的貿易協議。川普痛批美方已按承諾降稅，南韓國會卻遲遲不肯批准，質疑南韓政府根本在拖延。

在野黨國民力量黨發言人：「問題的本質，在於李在明政府的密室外交，以及執政黨共同民主黨的不負責任。」在野黨國民力量27日召開記者會，痛批執政黨失職。指出政府宣稱3500億美元的對美投資案，卻不公開預算明細，這種跳過國會的行為，才是導致美方關稅報復的根本原因。不過也有韓媒質疑，背後的導火線極可能是電商龍頭酷澎的監管爭議。

南韓新聞：「美方特別強調，確保美國企業高層不受到歧視性的刑事責任或旅遊限制極為重要。」由於酷澎近期因個資外洩遭韓方強力調查，引發美方大股東強烈反彈，質疑南韓政府針對美企進行歧視性執法。也有觀點認為，這關稅報復其實是川普對李在大玩「三角形策略」的直接回敬。

李在明先前高調展開赴中破冰之旅，試圖維持區域平衡，但在美方眼中，這卻與延宕對美投資法案形成了鮮明對比，最終促使川普採取強硬手段進行施壓。