砍警不是第一次！台南失控男9年前車被拖吊登山刀攻擊 今遭聲押

台南市東區6日晚間8時許發生42歲駕駛襲警事件，起因是黃姓女警與同仁取締違停，遭車主持斧頭攻擊背、肩、手臂，幸而無傷及要害，被依殺人未遂和妨礙公務現行犯，檢方今（7日）稍早向法院申請羈押。最新消息傳出，該駕駛2016年也曾因車輛被拖吊，曾拿登山刀攻擊員警，被判有期徒刑4月。

昨日晚間8時許，有民眾檢舉東區崇德路與崇德12街交叉口有車輛違停紅線，且未熄火，黃姓女警與同事前往開單，欲離開時正巧遇到違規車主，女警將罰單親手遞交給他，沒想到轉身沒多久，原本平靜的車主突然從車上取出斧頭攻擊女警，砍傷肩背與手臂，送醫後縫數針，幸好無生命危險。

該車主當場被逮捕，依據殺人未遂與妨礙公務現行犯送辦，今日中午被台南地檢署向法院聲請羈押。

然而，襲警的男子被起底，原來他在9年前也曾襲警，根據判決書，他於2016年不滿台南市第一分局員警拖吊他的車，在員警執法期間，他竟拿登山刀追趕拖吊車，還襲擊警察，以致一名員警的右眼眶挫傷瘀血，下嘴唇挫傷，左邊頸部挫傷與抓傷，當時被法院判定漠視公權力，依妨礙公務罪判有期徒刑4月。

