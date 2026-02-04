砍警遭擊斃苗栗惡男如「不定時炸彈」 吸毒+酗酒幻想砍人 8年前曾襲警

記者潘靚緯／台中報導

鍾姓男子持刀在南苗市場揮舞，失控砍傷員警遭擊斃。(圖／翻攝畫面)

苗栗市一名鍾姓男子今（4）日上午7點多，在南苗市場持刀咆哮揮舞，甚至攻擊員警，場面一度失控，警方開槍制止，鍾男胸口中彈送醫，傷重不治，他的犯案動機與背景引起外界熱議。據了解，鍾嫌長期吸毒、酗酒，患有被害妄想、幻聽的思覺失調症狀，兩度在精神病房打人，也曾在醫院停車場砍傷病人，10多年前曾殺人未遂和傷害前科，8年前就有襲警紀錄，入獄服刑還打傷舍友，是社區的頭痛人物。

鍾姓男子有殺人未遂、傷害前科，8年前也曾經襲警。(圖／翻攝畫面)

警方調查，40歲的鍾姓男子未婚，與父母、哥哥同住，曾陪父母在市場賣菜，很少出現在南苗市場。10多年前就曾有殺人未遂和傷害前科，精神狀況不佳，也常亂打110報案電話，讓警方和社區民眾頭痛不已。

鍾姓男子長期吸食安非他命及酗酒，患有被害妄想、幻聽之思覺失調症狀，是地方上頭痛人物。(圖／翻攝畫面)

不料今早鍾男持刀前往人潮密集的市場，隨機找攤商借手機不成，竟持刀找不存在的攤商要債，嚇得攤商跟採買民眾，趕緊打110報案，南苗派出所朱姓和李姓警員到場制止，鍾男突然暴怒，揮刀襲警，李姓員警眼見同僚受傷，當場連開2槍制止，鍾男因胸口中彈，搶救3小時宣告不治。

據了解，鍾男長期吸食安非他命及酗酒，患有被害妄想、幻聽之思覺失調症狀，早在21年前就多次住院接受治療，住院治療期間症狀稍微改善，但服藥順從性極差，出院後未再服藥，還持續吸食安非他命及酗酒，情緒不穩、智力也明顯退化，以致其認知、理解、判斷及自我控制能力受損。

鍾男在2013年住院期間，與同住精神科病房的謝姓男子發生爭執，鍾男懷疑對方偷拿書，徒手毆打謝男成傷。2018年，鍾男又在病房無故毆打洪姓女病友造成腦震盪，隔天見到洪女騎機車出現在醫院停車場，持鐮刀朝洪女揮砍，被依殺人未遂罪嫌判監護3年。

