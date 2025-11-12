砍雨林蓋公路、住宿每晚NT10萬 巴西COP30爭議多

這次COP30在巴西貝倫舉辦，當地住宿房價水漲船高，住一晚動輒超過10萬台幣，另外美國總統川普也批評，巴西為了迎接外賓，砍伐雨林蓋高速公路是「醜聞」。

美國總統川普批評，巴西為了辦COP30，砍雨林開高速公路是「醜聞」，不過當地州長駁斥說，這是一條永續公路。（圖／TVBS記者朱光弘攝）

氣候變遷大會COP30在巴西貝倫舉辦，卻因住宿費用過高引發爭議，一晚房價從2萬至10萬台幣不等，導致許多島國代表團被迫縮短出席時間並引發抗議。同時，巴西政府為迎接貴賓而砍伐雨林建造「自由大道」高速公路的決定也備受質疑，美國前總統川普更直指此舉為「醜聞」。選擇貝倫作為舉辦地點也被懷疑與政治因素有關，因為貝倫所在的帕拉州州長巴爾巴略是巴西總統魯拉的政治盟友，也是下屆總統選舉的熱門人選。

巴西貝倫舉辦的COP30面臨嚴重的住宿問題，房價飆升至驚人的水平。當地住宿費用從每晚2萬台幣起跳，高達5萬甚至10萬台幣的房價讓許多島國代表團感到無力負擔，只能選擇減少參與時間，此情況也引發了多次抗議活動。有人質疑巴西政府選擇在貝倫舉辦此次會議的動機，認為這可能是一種「政策買票」行為，因為貝倫所在的帕拉州州長巴爾巴略不僅是巴西總統魯拉的政治盟友，還是下屆總統大選的熱門人選。

對於這些質疑，帕拉州州長巴爾巴略表示，現在不是討論選舉的時候，他認為大家應該關注亞馬遜與環境保護等重要議題。當被問及美國前總統川普批評開高速公路是醜聞的言論時，巴爾巴略強調這不是醜聞，並堅稱那完全是永續公路。

為了方便運送貴賓，巴西政府砍伐了大量雨林，新建一條名為「自由大道」的高速公路，但該道路目前尚未完工。這一決定引起了美國前總統川普的強烈不滿，他直接批評這是「醜聞」。然而，當地居民對此持不同看法，他們表示這條高速公路未來可以改善交通出入的便利性。這些矛盾的觀點反映出開發與保育這兩種理念在巴西國內持續存在著拉鋸與衝突，顯示在推動環保與滿足發展需求之間尋找平衡點的挑戰。

