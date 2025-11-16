「砍頭威脅」後中國出手？高市早苗拒撤言論惹議 陸海警船闖釣魚台
中日關係近期因「台灣有事」議題持續緊繃。日本海上保安廳第十一管區海上保安本部（位於沖繩縣那霸市）指出，11月16日上午10時14分至10時30分，中國海警局四艘配備艦砲的船隻，相繼進入尖閣諸島（釣魚台列嶼）南小島周邊、日本所主張的領海範圍。
根據《讀賣新聞》與《共同社》報導，海上保安廳巡視船已即時對中方船隻發出驅離要求。至同日上午11時45分左右，四艘中國海警船陸續離開該海域，進入外側接續水域。這是中國海警船自10月15日以來再次進入該海域，也是2025年以來第28次出現在釣魚台周邊。
此番行動被外界普遍解讀為中國針對日本近期政治表態進行的反制。日前，日本首相高市早苗於11月7日的眾議院質詢中針對「台灣有事」議題表明，若構成日本「存亡危機事態」，將不排除行使集體自衛權。
此言論引發中國政府強烈反彈，甚至有中國駐大阪總領事薛劍在社群媒體上發表近乎威脅性言論，暗示「砍頭」言詞。事態發展迅速，中國除外交抗議外，也同步升高軍事壓力。
除了在黃海展開實彈射擊演訓外，亦透過官方社群平台強調對釣魚台「依法巡邏」是中方合法權利，並公開巡邏計畫內容，表明其對該海域的主權立場。日本方面則強調，將持續透過海上保安機制維護海域主權，同時針對中國日益頻繁的領海行動，維持高強度監控與應對。
