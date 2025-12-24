砍頸動機曝！烤漆廠前員工借老闆「百萬元」 討嘸竟持刀砍

24日早上9點多，台中豐原發生一起砍人案。（圖／東森新聞）





24日早上9點多，台中豐原發生一起砍人案。25歲的張姓男子，跑到豐南街的民宅，想找37歲的陳姓男子也是他的前老闆，但當時只有陳姓男子的父親在家，他竟然拿刀抵住對方的脖子，要求對方叫陳姓男子回家，等到陳男回家後，他又拿刀砍向陳男的左頸，造成陳男當場沒有呼吸心跳，還好送醫後有恢復生命跡象。而初步調查，雙方疑似有債務糾紛，張男向對方討債不成，才會持刀傷害對方。

持續追蹤這名張姓凶嫌的身分，他曾經是被害人的員工，疑似因為離職後，老闆經濟出了問題就和張姓凶嫌借錢，金額高達百萬，多次追討沒有成功，這次竟然拿刀砍向對方要害。而陳姓老闆經營烤漆工廠，不過附近鄰居說，現在的生意也不好做，老闆積欠銀行不少債務，現在又被前員工追債砍傷住院。

員警vs.張姓凶嫌：「你記得東西丟哪裡嗎。」

4、5名員警包圍一名男子，因為他就是在豐原拿刀砍人的張姓凶嫌，一路逃到神岡區之後，被員警循線找到兩名員警一左一右，壓制他上警車，而他曾經是一名烤漆廠的員工，離職後為了追討上百萬債務，竟然狠心砍殺自己的前老闆。

記者vs.烤漆工廠附近鄰居：「（生意也不好嗎），現在這樣哪會好，很久沒來了（很久沒來了嗎），整個禮拜了我也不知道，我想說奇怪工廠那麼厲害，怎麼2個人做得起來。」

根據了解，遭砍的陳姓男子，是在經營烤漆工廠，張姓凶嫌是他的前員工，離職後就改當工人，而陳姓男子之後，因為缺錢就和張姓男子借錢，款項達到百萬，張男多次討債但沒結果，這次竟然拿水果刀，直接攻擊陳姓男子左頸要害。

烤漆工廠附近鄰居：「我想說奇怪今天怎麼沒來，（平常都有人嗎），有啊就一個人。」

事發過後，烤漆工廠鐵門緊閉，旁邊還堆放了許多鐵製的零件，平常都是以汽車零件，鈑金烤漆為主，鐵捲門上方掛了燈籠，原來陳姓男子是一名虔誠的媽祖信徒。

豐原白沙屯分靈媽祖，也曾經到過陳姓男子的工廠，他還風光帶著員工一起鑽轎底，不過陳姓男子，疑似經濟狀況出了問題，欠銀行不少債務，被法院判決支付命令，不過究竟是因為債務糾紛，還是有其他因素，讓張姓男子痛下殺手都還要再釐清。



