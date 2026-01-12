砍DEI換3兆！盧特尼克揭秘川普政府如何讓台積電「自願」加碼投資

美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前接受專訪，首度揭露川普政府如何運用高明的談判手腕，讓半導體龍頭台積電「自願」將在美投資額從原先的650億美元，一路加碼至1650億美元（約新台幣5.21兆元）。

然而，談判桌的關鍵，不在於傳統的補貼與利誘，而是拜登時期與台積電合約中長達20頁的DEI（多元、公平與包容）條款。

拜登時期的20頁DEI條款 成川普政府的關鍵籌碼

盧特尼克8日接受《All-in Podcast》專訪時批評，拜登政府時期的晶片法案補貼簡直是在「撒錢」，更直指，台積電市值達一兆美元，為何美國政府還要送上60億美元的補助。

盧特尼克表示，上任後團隊研讀合約，發現其中隱藏著長達20頁的DEI條款，內容極為繁瑣，包括要求台積電聘僱盲人承包商、跨性別及女同志工程師，在無塵室設置托嬰中心等。

他語帶嘲諷的說，「想想看，台灣有多少女性曝光機工程師？更別提特殊的性傾向。他們幾乎清一色是男性。」盧特尼克以生意人的敏銳度發現，台積電根本無法達成這些非核心目標，在法律意義上已處於「違約」狀態。

於是，他向台積電提出了一項交換條件：如果台積電願意額外加碼1000億（3.16兆）美元的投資，那麼這些繁瑣、難以執行的 DEI條約就可以「一筆勾銷」，從結果來看，台積電選擇了現實，同意將投資總額提升至1650億美元。

輝達的「買路財」 25%關稅與回美測試機制

盧特尼克在專訪中還提及另一場談判。他透露，為了讓輝達（NVIDIA）能夠在符合國安需求的前提下，繼續向中國出口性能略遜於頂尖規格的晶片（如 H200），他協助黃仁勳與川普達成了一項「分潤協議」。

輝達必須將每一顆出口晶片先運回美國進行測試，確保沒有「非法增強」，隨後由美國政府徵收25%的關稅或營銷費。

盧特尼克總結，過去各國將美國視為一隻「巨大的雞腿」，每個人都想免費分一杯羹。現在川普政府的邏輯很簡單，既然企業需要政府開門做生意，就應該為美國納稅人做出貢獻。

盧特尼克發豪語！2026年美國GDP有望達6%？

透過這種「實用主義」的極限博弈，盧特尼克對美國經濟前景極度樂觀。他預測，在隨著製造業回流與基礎建設展開，加上若聯準會配合降息，美國在2026年將有機會6%的GDP高成長，這將是美國自二戰以來的高速成長期。

值得注意的是，盧特尼克能對台積電的後續動向賣關子，他預告台積電未來的投資規模「還會比1650億美元更高」，而這一切，都源自於那場巧妙的「砍DEI換投資」政治交易。