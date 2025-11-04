研判大馬警要他跟謝侑芯身體對證 名嘴：黃明志卻幹這事⋯演藝生涯死刑

記者李鴻典／台北報導

馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯猝逝案，大馬媒體報導全案今（4）日轉向謀殺罪調查。豈料，警方追緝黃明志6小時後，依舊未能將其逮捕到案，傳出稍早已將其列入通緝名單，展開全國追捕。名嘴羅友志說，警方應該只是「懷疑」，請好律師、做好公關，或許還有機會…可能是有很多說法逗攏後，還要跟謝侑芯身體對證⋯但現在被通緝了！這是一個「演藝生涯死刑」。

黃明志捲入網紅謝侑芯猝逝案。（圖／翻攝自黃明志臉書、謝侑芯IG）

羅友志4日晚間發文寫道，黃明志被通緝了！這是一個「演藝生涯死刑」。

羅友志指出，說謊跟吸毒；馬來西亞他不知道，但台灣人對「說謊」更感冒…包括為了不說話，臨陣脫逃…

羅友志進一步指出，而且，六個小時就通緝，代表警方有點急…手上資料，很急著他回來說明…所以，其實他還有空間的！警方應該只是「懷疑」，請好律師、做好公關，或許還有機會…

謝侑芯、黃明志。（圖／翻攝自IG）

羅友志推測，可能是有很多說法兜攏後，還要跟謝侑芯身體對證⋯而家屬又在大馬等領回…可惜，搞到通緝；黃明志，就算可以全身而退，形象大概宣判死刑了。

羅友志也表示，黃明志心魔選擇逃避…這下更慘了，公關團隊，應該六神無主了。

