研判陸方期望蔣萬安「表態」 陸委會：相信蔣的智慧

台北與上海「雙城論壇」預定12月下旬在上海舉行，有媒體今天(6日)在陸委會例行記者會上提問，陸委會是否掌握陸方可能要求台北市政府特別做出表態？陸委會副主委梁文傑回應表示，陸方如果有提要求，恐怕不令人意外。

梁文傑指出，國民黨副主席蕭旭岑上週與中國國台辦主任宋濤會面時，當面提到「炎黃子孫」、「九二共識」，以及國民黨產生新任黨主席象徵兩岸關係要進入嶄新階段等說法，因此身為首都市長也是國民黨黨員的台北市長蔣萬安，研判陸方會期望他要對此「嶄新階段」做出表態，不過，梁文傑也認為，民眾對市長的期許是做好市政，且雙城論壇針對的是城市治理，而非碰觸重大政治議題，「相信蔣市長有他的智慧」。

另外，關於近期熱議中國電商淘寶、拼多多「落地」、「下架」之類的話題，梁文傑表示，淘寶、拼多多本來就沒有在台營運的電商執照，目前卻在捷運等場域發現淘寶的折價、免運費等廣告，這些行為就不符合我方規定，所以主管機關經濟部要處理的，是它們從事了違反規定的行為。

梁文傑進一步說明，台灣民眾可以進入淘寶或拼多多網站訂購商品，是因為政府沒有禁止其網域，目前也沒有打算將其網域封禁，政府現在要處理的只是它們沒有電商執照，卻在從事電商活動這件事。