一款包括移民署等多個中央機關及地方政府採用的人臉辨識、指紋打卡系統，標榜台灣製，卻被質疑用了中國製的主機板及晶片，讓不少府內員工憂心個資外洩，新竹市府昨天起緊急停用，說是基於資安風險預防性停用，對此，廠商發重訊解釋，董座甚至掛保證，歡迎相關公部門拆機求證，是否有資安或國安疑慮。

新竹市府內，牆上掛的人臉辨識系統，被停用告示遮蓋，因為這款產品，被質疑有資安疑慮!



包括移民署及多個地方政府都採購的人臉辨識系統，由台灣公司"研勤科技"研發，標榜從設計到研發，都是MIT，還曾拿下台灣精品獎。卻有周刊報導，疑似從主機板到IC晶片有中國製產品。

研勤急發重訊！ 被爆用中製零件公部門拆機證明 董座出面澄清。(圖／民視新聞)

員工：「多少會擔心啊，但我覺得我相信我們就是我們國家的那種資安防護，但以後我覺得還是盡量避免會使用中國廠牌的裝置，然後避免的個資可能流到其他地方去」。

員工：「會有點不習慣啦，因為每天就是用打卡機都已經有一段時間了，那但我覺得市府這樣也是好的，就是保護資安啊，然後也保護每個人的個資的保障這樣子。我覺得在防範措施還是必須要做」。

新竹市府一共裝了16台，不少公務員擔心駭客入侵，資安已經外洩，但市府否認，強調沒這回事，目前也改為線上打卡。

研勤急發重訊！ 被爆用中製零件公部門拆機證明 董座出面澄清。(圖／民視新聞)

新竹市府員工：「基於資訊安全與風險控管的審慎原則，本府已經先行停用本府人臉辨識拆遷系統，並請同仁暫以其他方式打卡，以確保資訊系統的安全。本府所採用的人臉辨識拆遷系統的裝置，均依照採購檔案及政府採購法的規定辦理，經初步檢視尚未發現遭害或資料外洩的情形」。

對此，研勤科技先前也發重訊聲明，強調人臉辨識設備都是由公司自行開發，且符合台灣製造規範，董座簡良益更信誓旦旦掛保證，讓內政部和移民署等公部門拆機，證明研勤的人臉辨識設備非中國製，並沒有資安或國安疑慮。

