研揚斬獲日本ODM專案 新品3月導入量產

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研揚科技(6579)攜手日本系統整合商歷經數月規格討論與試產驗證，今年1月初正式初步出貨專為戶外型冷凍食品自動販賣機打造的嵌入式解決方案，擴大佈局日本智慧自動販賣機市場，管理層預計3月進一步導入量產，目前估計每年約有4000套需求。

研揚指出，自動販賣機長期被視為智慧零售的重要起點，近年更隨著無接觸購物需求升溫，帶動數位戶外廣告與自動貨架應用的快速成長。由於設備須長時間部署於戶外環境，且販售商品多為冷凍食品，系統的穩定性與耐用性成為成敗關鍵。研揚憑藉深耕日本市場多年的嵌入式研發實力，以及彈性、快速的代工服務能力，獲得客戶青睞並迅速展開合作。

研揚提到，此次導入的原廠委託設計製造(ODM)專案，需求來自於日本冷凍自動販賣機業者，目標透過高可靠度的嵌入式系統，實現戶外智慧販賣機的穩定控制與高效率營運管理，提供冷凍餐食、零食、甜點及在地特色商品等多元販售服務。除了客製化硬體，也涵蓋軟體層面的深度調整，攜手聯發科(2454)認證的第三方合作夥伴，確保顯示介面具備流暢、即時的多媒體互動體驗。

研揚RISC產品處產品經理林詩翔說，此次專案成功展現公司快速研發與跨夥伴協作的能力。由於專案同時涵蓋操作介面、冷藏功能與庫存管理系統，對於介面整合與板卡尺寸皆提出高度挑戰，但也為公司累積了寶貴經驗，進一步強化智慧零售與自動販賣機應用領域的競爭優勢。

