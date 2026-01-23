研擬配套 私校捐款全抵稅有譜

全國大專校院校長會議23日在高雄舉行第2天議程，教育部長鄭英耀（中）傾聽各大學校長對於《大學法》修法所提意見。（林縉明攝）

私校捐款比照國立大專校院全額抵稅有譜了。鑑於少子化衝擊私立大專校院經營，私立大學校院協進會23日在全國大專校院校長會議提案，建議比照國立大專校院，捐款私校同樣享有100％抵稅，鼓勵社會及企業捐款給私校。教育部明確表示，配合公私校捐款待遇一致，已研擬限定指定捐款用途、提升興學基金會監管等配套，後續將持續與立法院溝通，盡速完成修法。

現行稅制對公私校捐款待遇不同，依《私立學校法》第62條規定，若指定捐款給特定私校，個人僅能在所得總額50％內列舉扣除，營利事業也僅能在所得25％內列報，相較之下，捐贈公立大學則適用《所得稅法》，不論是否指定學校，一律可全額抵稅。

大同大學校長、私立大學校院協進會理事長何明果指出，現行規定對私校捐款列舉扣除額或列費用與公校不同，為落實公私立學校捐款稅負優惠一致，建議私校捐款比照公立學校100％抵稅，增進社會對私校捐助意願。

教育部高教司長廖高賢說，目前已研擬配套措施，包括限定指定捐款用途、提升興學基金會監管、強化學校審議機制與校務資訊公開、適用《政府採購法》以及相關違規處置等。教育部將持續與立法院溝通，盡速完成修法。

至於《大學法》已20年未修法，國立大學校院協會、國立科大校院協會、私立大學校院協進會、私立科大校院協進會於昨日共同提案，建議考量比照《憲法》訴求的大學自治精神，尊重大學不同特性與私校董事會權責，落實公私分流治理，以穩定方式漸進式立法。

公私立大學校長對於《大學法》修法，各有不同建議與討論。台大校長、國立大學校院協會理事長陳文章特別提到，學生團體要求強化參與校務治理，但會議討論內容不一定跟學生自治相關，且若學生代表比例過高，恐會因為投票率偏低，影響校務推動，建議可自訂校務會議學生代表比例，保持彈性。

何明果則說，私校董事會負擔學校經營責任，希望修法考量公私學校結構不同，教師、學生人數差別很多，盼各校依照實際教職員工數量考量，授權學校調整。

教育部長鄭英耀回應，教育部將以大學校長會議基礎，持續與學生、教師代表溝通，凝聚修法共識，回應社會期待，提升國際競爭力與校園永續發展。