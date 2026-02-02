研擬「不副署」衛廣法3法？ 賴清德：全民評理 藍委：沒格局

台北市 / 綜合報導

立法院第五會期今天開始報到，民進黨立委郭國文再次搶得頭香，他也盼新會期朝野能對話代替對立，尤其上個會期最後一天，在野強行通過3項爭議性法案，傳出府院評估要以「不副署」反制。對此，總統賴清德表示，希望全民能評評理，但看在國民黨立委眼中，則認為府院「沒有格局」。

立委(民)郭國文VS.記者說：「你才是第一名啦，沒有，你第一名。」還沒七點民進黨立委郭國文，獨坐立法院等候，新會期報到日再次搶得頭香，他也許願新會期能有新氣象。立委(民)郭國文說：「新的氣象最重要的是，要先審舊的預算案，因為唯有舊的預算通過，才會有新興的計畫產生。」

不只總預算包含1.25兆國防特別條例，民進黨喊話一起付委，連同對立法院大家長韓國瑜也有更多期許，立委(民)郭國文說：「他如何在不同的黨團之間調和鼎鼐，而不是只會叫披薩或叫漢堡而已。」立委(國)吳宗憲說：「不公在哪裡，不能說不聽民進黨的意思就叫不公平。」只是上個會期最後一次院會，藍白強行通過「衛星廣播電視法」，「不當黨產條例」「立法院組織法」等修法。

按照規定三讀通過的法律，將分別送往總統府及行政院，若行政院未提覆議，總統應於收到後10日內公布。傳出府院接收各方反映，必要時將把「不副署」列為選項，總統賴清德說：「在預算會期對福國利民的，中央政府總預算，卻沒有任何的審查，希望全國的民眾能夠評評理。」立委(國)李彥秀說：「這樣的僵局我想不是國人願意看到的，這也凸顯出現在的行政，沒有一定的格局跟高度。」

另一頭民進黨團緊盯法案進度，避免農曆年前「被突襲」，新會期朝野能否迎來春暖花開，且看年後各黨如何接招出牌。

