研發人員：KC SKIN在美妝界降維打擊

當一款保養品在競爭激烈的日本潮流聖地 Loft 熱銷不斷，背後的關鍵推手竟是一位曾與美國合作開發疫苗的「細胞專家」。KC SKIN 核心研發人員強調，「做疫苗是不容許一絲誤差的，我們只是把這份『標準』帶到了保養品上。」





獨門黑科技「癒傷組織」





市面上的積雪草保養品多如牛毛，但 KC SKIN 的研發人員點出了一個致命痛點：「植物是會變的。」產地、氣候、季節都會影響活性，「這一批積雪草跟下一批，活性可能完全不同。」為了追求疫苗級的「絕對一致性」，研發團隊拒絕傳統農業種植萃取，而是祭出黑科技——「植物癒傷組織（Callus）培養」。

癒傷組織是植物受傷時分泌的修補物質，富含類似幹細胞的再生動能 。團隊在無菌實驗室中，利用誘導技術讓積雪草長出癒傷組織，並進行高難度的「懸浮細胞培養」。研發團隊解釋：「這就像是在實驗室裡『養』出最完美的積雪草。」這種做法不需使用化學溶劑，且能確保每一滴原料的活性數據都精準達標，這是傳統萃取無法做到的工藝。





醫研級純化技術





「外泌體很紅，但純度決定一切。」研發團隊坦言，植物外泌體大小僅 50-400 奈米，且植物有細胞壁，純化難度極高。若技術不到位，消費者擦的可能只是植物殘渣。KC SKIN 承襲了製造生物製劑的邏輯，採用複合式純化策略。





團隊屏棄廉價的沉澱法，轉而使用成本高昂的切流過濾（TFF）與尺寸排阻色層分析（SEC）技術。這套如同篩選病毒般的精密製程，能剔除雜質、保留完整外泌體的雙層膜結構。





研發團隊強調，團隊建立了種細胞庫與工作細胞庫，嚴格控管。這意味著消費者買到的每一片面膜，其源頭都受到如同藥品般的嚴格溯源與品管 。從細胞庫的建立、無菌懸浮培養到奈米級純化，研發團隊將在實驗室 40 年的功力，全部濃縮在 KC SKIN 的產品中。