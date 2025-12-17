研發智慧地板 偵測跌倒風險即時因應

根據世界衛生組織，全球非蓄意傷害死亡，第1大原因是「道路交通事故」，第2大原因就是「跌倒」，每年約68.4萬人死於跌倒、其中60歲以上成年人是因跌倒而死亡的人數最多的族群。英國有研究團隊正在研發一款智慧地板，概念類似我們平常用的手機和平板智慧觸控螢幕，將地板設計成一個超大感應區，不同的是，有安全防護與監測功能，既能在跌倒時保護人，平時也能感測到人的動作，甚至偵測出是否發生跌倒。

身上貼著能捕捉動作的球狀標記，紅外線攝影機同步記錄受試者站立和行走過程，而腳下地板，正是這項實驗的關鍵。

薩里大學材料力學副教授 摩哈葛赫安：「這個計畫的理念是打造一種地板，既能在人們跌倒時提供保護，又能感測到人體存在，並感測到跌倒情況。」

英國研究團隊正著手研發，可降低跌倒風險的智慧地板。實驗中地板軟硬度能彈性調整。研究人員會分析受試者的姿勢變化、步伐長度以及整體穩定度。

薩里大學材料力學副教授 摩哈葛赫安：「我們會以系統性的方式，改變地板的硬度 透過可充氣結構，調整充氣壓力來形成不同程度的硬度，並觀察 監測人們的動作，如何隨著地板的軟硬度而改變。」

目前研究階段聚焦在不同年齡層的健康成人，特別鎖定65歲以上族群，測試後的數據將用來建立電腦模型，設計出一款在日常使用時堅固，但受到撞擊時又能變形吸收能量的智慧地板。

薩里大學材料力學副教授 摩哈葛赫安：「我們希望地板足夠柔軟，以降低衝擊力，保護髖部和身體其他受力部位，但同時 我們也不希望地板太軟，因為那樣會讓他們失去平衡。」

根據世界衛生組織，全球65歲以上成人中，每3人就有1人每年會跌倒1次。目前計畫仍在實驗階段，研究團隊希望未來研發出的智慧地板，能運用在住宅、醫院和照護機構。

