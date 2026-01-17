「研發替代役」下月2日開放報名！內政部曝服役條件：員額2600名

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

為推動兵役制度延攬產業科技人才之策略，吸引研究所具技術背景的優秀人才參與科技或產業研發工作，內政部今年研發替代役2月2日開放報名甄選，員額2600名，歡迎82年次（含）至93年次（含）尚未履行兵役義務且具碩士以上學歷之役齡男子，踴躍報名參加甄選。

內政部表示，研發替代役用人單位包含半導體、機械、光電及資通訊等22大產業。（內政部提供）

內政部表示，研發替代役制度自97年度實施，已超過5萬5,000名研發替代役，在1,800家以上用人單位服役，協助研發5,705件專利、發表論文10,749篇，今（115）年研發替代役的用人單位主要為半導體、機械、資訊及電子等各領域的龍頭廠商，其中包含中研院、工研院、中科院、台積電、聯發科、中華電信等。役男們奉獻心力服役表現，獲用人單位及社會大眾廣泛好評。

廣告 廣告

內政部指出，研發替代役制度是建構用人單位與役男間甄選媒合的作業平台，目的是提供役男多元服役選擇，使役男學以致用，不因服兵役而中斷所學，以達成人力資源妥適運用。今（115）年將於2月9日至3月5日、3月14日至4月29日及5月9日至6月25日，進行3次線上選填單位甄選作業，歡迎符合資格的役男到內政部研發替代役資訊管理系統，查詢相關報名及甄選作業程序，並完成線上報名及甄選作業，洽詢專線(02)8969-2099。

內政部指出，97年迄今已有5萬5千多名役男選服研發替代役。（內政部提供）

更多FTNN新聞網報導

「別以為職務不高就沒風險！」陸委會曝公務員赴陸案例：中共硬闖下榻旅館

高虹安涉貪案發回更審就停職？內政部給答案

林炎田傳接任台北市警察局長 劉世芳回應：沒有，都不是

