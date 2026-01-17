研發替代役2/2開放報名 用人單位含中研院台積電

（中央社記者賴于榛台北17日電）為持續推動兵役制度延攬產業科技人才，內政部今天公布今年度研發替代役將於2月2日開放報名甄選，員額2600名，民國82年次（含）至93年次（含）尚未履行兵役義務且具碩士以上學歷的役齡男子，都能報名參加，用人單位包含中研院、台積電。

內政部今天透過新聞稿指出，研發替代役制度自97年度實施，已超過5萬5000名研發替代役，在1800家以上用人單位服役，協助研發5705件專利、發表論文1萬749篇，而今年度研發替代役將於2月2日開放報名甄選，員額2600名，82年次（含）至93年次（含）尚未履行兵役義務且具碩士以上學歷的役齡男子皆能報名參加。

今年研發替代役用人單位，內政部說，主要為半導體、機械、資訊及電子等各領域的龍頭廠商，包含中研院、工研院、中科院、台積電、聯發科、中華電信等。

內政部指出，研發替代役制度是建構用人單位與役男間甄選媒合的作業平台，目的是提供役男多元服役選擇，使役男學以致用，不因服兵役而中斷所學，以達成人力資源妥適運用，2月2日報名後，甄選作業共分3次，包含2月9日至3月5日、3月14日至4月29日及5月9日至6月25日，相關細節可至內政部研發替代役資訊管理系統（https://rdss.moi.gov.tw）查詢。（編輯：翟思嘉）1150117