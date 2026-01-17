研發替代役2/2開放2600個名額 有機會進台積電、聯發科服役

今年度研發替代役將於2月2日開放報名甄選，員額2600名。（內政部提供）





內政部今天（17日）指出，今年度研發替代役將於2月2日開放報名甄選，員額2600名，歡迎82年次（含）至93年次（含）尚未履行兵役義務且具碩士以上學歷之役齡男子，踴躍報名參加甄選。

內政部表示，研發替代役制度自97年度實施，已超過5萬5000名研發替代役，在1800家以上用人單位服役，協助研發5705件專利、發表論文1萬749篇，今年研發替代役的用人單位主要為半導體、機械、資訊及電子等各領域的龍頭廠商，其中包含中研院、工研院、中科院、台積電、聯發科、中華電信等。役男服役期間表現也獲用人單位、社會大眾廣泛好評。

內政部指出，研發替代役制度是建構用人單位與役男間甄選媒合的作業平台，目的是提供役男多元服役選擇，使役男學以致用，不因服兵役而中斷所學，以達成人力資源妥適運用。

今年將於2月9日至3月5日、3月14日至4月29日及5月9日至6月25日，進行3次線上選填單位甄選作業，歡迎符合資格的役男到內政部研發替代役資訊管理系統，查詢相關報名及甄選作業程序，並完成線上報名及甄選作業，洽詢專線（02）8969-2099。（責任編輯：殷偵維）

