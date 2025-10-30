研發狐猴防蚊液 動保員設計奪冠

第一名的作品為「狐猴塗抹替代物」，為褐狐猴們增添許多生活情趣與互動的社交機會。(台北市立動物園提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市立動物園三十日表示，台灣動物園暨水族館協會ＴＡＺＡ辦「第三屆動物行為豐富化設施設計大賽」決選，由台北市立動物園隊伍參賽的「狐猴塗抹替代物」和「紅毛猩猩知我心」主題計畫，分別獲得冠、亞軍。

此次第一名的作品為「狐猴塗抹替代物」，保育員透過日常的觀察與爬梳文獻紀錄發現褐狐猴有塗抹「馬陸」分泌物的特殊行為，從而找到台灣原生物種「福爾摩沙山蛩（馬陸）」分泌物用來研發製作褐狐猴專屬「防蚊液」，並以回收木材製作放大版的馬陸造形、狐猴塗抹替代物載體提供給狐猴們使用，為褐狐猴們增添許多生活情趣與互動的社交機會。

第二名為「紅毛猩猩知我心」，以動物園經常給巨猿作為取食豐富化的物件為基礎，加入可以拉近人們與野生動物關係的類互動因子，發展人與紅毛猩猩合作又競爭的互動學習機制，用來提升行豐物件的變化性與複雜度。

和動物朝夕相處的保育員最能了解動物的身心健康需求，透過設計符合動物習性的環境和設施，讓動物得以在圈養環境下，獲得心理和生理的正向刺激，也是現代動物園一起努力的方向。