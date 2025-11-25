「研發界奧斯卡」台灣奪7大獎 仿生韌帶、智駕系統上榜

被譽為「研發界奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards），近日公布2025年得獎名單，我國共有6項技術獲7項大獎，其中以工研院奪下3獎最多，範圍涵蓋生醫、AI與綠色永續等領域。

工研院得獎技術之一為「仿生韌帶支架」，是利用仿生結構與高分子材料，加速人體斷裂韌帶癒合，可協助患者更快恢復行動力。

另一項獲獎技術則是能在360秒內，完成大型輪胎清除作業的「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」。該自動化系統除可降低作業風險並提升效率，回收的高活性膠粉也能再利用為製造輪胎原料。

在淨零循環領域中，工研院研發出將複合廢紡織品，轉化為具「防水、透濕」特性的聚氨酯薄膜技術也獲獎。該項技術不只低碳、無氟，還可透過調整配方，製成不同規格的防水透濕布料，有望廣泛應用在機能服、鞋類與軍用裝備等。

「仿生韌帶支架」技術，幫助人體斷裂的韌帶更快癒合。

「AI優化高活性廢輪胎水刀清胎製程技術（AI-WaJe™）」，最快可在360秒內完成一條大型輪胎清除作業。

「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」技術，可製成不同規格的防水透濕布料，廣泛應用在機能服、鞋類、軍用裝備等產品。

除工研院外，資策會也以「視界安全智駕系統」獲獎。該技術能主動偵測行人與障礙物，並在0.1秒內發出AI警示及自動煞停，可藉此改善大型車輛視野死角，且在惡劣天候下，準確率仍高達96%。

紡織所的獲獎技術則是將廢棄漁網升級為高價值醫材，先透過超音波清洗去除漁網殘留雜質後，將再生尼龍製成高彈性、透濕且極薄的雙層薄膜，可應用於智慧醫療床墊、救生艇與戶外機能等產品。

金屬中心開發的「AI引導互動式語言治療系統」另獲特別獎。該系統可利用生成式AI即時理解兒童語意，並提供動態回饋，有助於引導語言遲緩與自閉症兒童練習正確表達。這項技術已在高醫、台北馬偕等多家醫院進行可用性試驗。

「視界安全智駕系統」技術，準確偵測行人與障礙物，並在0.1秒內提供AI警示與自動煞停技術。

「尼龍循環技術使用回收纖維製成的再生膜材」技術，將廢棄漁網變成具黏著貼合且防水的雙層薄膜，可用於智慧醫療床墊、救生艇與戶外機能產品。