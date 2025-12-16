研發稜鏡訓練器 改善"視覺內聚不足"

數位學習普及，調查發現學童「視覺內聚不足」與注意力不足過動症(ADHD)有高度相關，台灣眼科與教授團隊研發「自動雙旋轉稜鏡視覺訓練器」，就像給大腦裝上加速器、讓雙眼做瑜伽，提升視覺反應，幫助學童專注，和運動員即時判斷球路。

中臺科大健康科學院院長 黃宣瑜：「妳現在看到幾個畫面 (看到1個)，影像會不會跑來跑去，(它會縮小) 很好，會不會有放大的感覺 (會啊)，你看它看到放大 縮小，這個叫作融像，看到的東西就會維持在中間。」

雙眼融像代表正常，但高雄小學生有8~12％「功能性視覺異常-內聚不足」症狀，易導致注意力不集中，得透過「筆的推進」訓練改善。新研發的數位系統，連接手機就能自我訓練。

中臺科大健康科學院院長 黃宣瑜：「自動雙旋轉稜鏡，其實它就是2對鏡片在裡面，刻意的，把2個影像，再分開一點，強迫你，你要看成是1個(影像)，你就要出力，靠眼睛的聚合、開散、聚合、開散，當內聚的時候就要撐5秒鐘，用這樣的方式，來解決小孩子內聚不足。」

「自動雙旋轉稜鏡視覺訓練系統」，能微調強度，增快視覺反應速度。

達特楊眼科聯盟執行長 洪啟庭：「不光光是功能性的聚焦異常，隱斜視，間歇式的斜視等，這個系統可以作為臨床治療，以及光學矯正的輔助用具，可以運用在運動員的身上。」

運用於球類競賽，模擬動態球路引發的雙眼聚散與調節，協同需求、加強即時反應。

中臺科大健康科學院院長 黃宣瑜：「打1支全壘打，那真的時間點要抓得很準，(時速)160公里的球過來，0.1秒，球已經跑50公分了，(太精采了這球)，像在羽球運動員，去做打那顆球的動作，做雙眼視的訓練，時間縮短了8%，這個好像就是在做眼睛瑜伽，實際上我是在訓練肌肉的能力。」

眼睛內聚能力，可能因為缺乏訓練而減弱，這項系統可望運用於運動員、學童視力、專注力訓練及銀髮族視覺復能。

