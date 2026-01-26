研發軍民兩用機器狗 腳步要趕上





平心而論，當我們在發展無人機產業跟軍用無人機時，似乎還有一個很好運用又忽略的產業──機器狗。比起目前的還不夠穩定的未來機器人，機器狗是一個比較好發展的方向，它對國軍資源運用將會有很大幫助。

台灣目前已經有廠商積極投入研發無人狗操作系統，副總統蕭美琴也注意到機器狗的運用實用性，她近日前往東元電機與義美公司參訪，並見到無人地上載具「機器狗」。期待未來軍、民之間突破過去框架、加速跨域合作，持續與國際交流，讓無人載具在國防、災害應變，以及工業應用中發揮更大作用。

廣告 廣告

目前中國解放軍已經在演習時把機器狗納入與士兵一起出任務，證明了機器狗的實用性，但其實機器狗的運用應該不止軍用。

先確認，國內自主研發機器狗之必要性，其實機器狗在國外不但已經商品化，且有很具體之應用。國外機器狗已經成功導入商業，應用於不同場域，例如：美國機器狗應用於電網巡檢、韓國機器狗送貨員投入物流配送、日本也有，等等很多。

運用動作教導與AI視覺等功能輔助，再進行語音和表情偵測與互動操控，可以進行工業巡檢與物品運輸，日本甚至已經有用機器狗做美食外送，這個其實也很適合台灣的大都市，可見機器狗的科技成熟度已經開始被市場所接受，技術如果繼續精進提升，將成為成熟通用的產品，只要我們能把成本壓低，讓更多人接受。

軍事上，中國的機器狗是在上面加裝自動步槍，協助部隊前進搜查，性能如何不予評論，而美國則是拿來駝送物資與子彈彈藥，但反觀國內軍事機器狗目前似乎還沒有起步。

機器狗可以是解決缺工問題的利器，因為可以代替人力搬運物品原料，也可以是陸軍部隊的好幫手，有些重機具，或原物料，他其實等於是無人搬運車的升級運用，因為無人搬運車必需依賴軌道感應跟輪子，只能在室內運用，現在改用機器臂的腳，就具有可以克服地型的優勢及越野的性能。這大大增加克服地形能力，遇到了台階、斜坡、障礙物都有一定的克服能力。

民用，則可以搬運物品外，還可以做危險物品運送，尤其有些特殊化學品之運送，既然用人運送危險，何不讓機器狗來運送，解決了工安問題，也避免人員受傷風險，並增加運送效率，縮短運輸時間，尤其一般工廠大都使用堆高機運送，但堆高機體形大，只能在開空間運用，如果進到生產線，就要靠人員搬運，這時危險的化學物品搬運，就會有工安問題。

（圖片摘自維基百科）

機器狗可以做危險物品運送，避免人員受傷風險。

機器狗體型小，能進入較狹窄的地型，直接進入到技術人員身邊，直接交付所需物品，這不正好解決工安問題，又節省時間，創造運用效率。

你如果擔心電池續電問題，那就多準備幾台輪流使用，比如需求要三台輪流運作，那就直接三台輪流用，輪流充電，他一樣可以24小時輪流運作，軍隊中也可以比照辦理。

軍用時也可以搭配空中無人機做火力配置，或聲東擊西給部隊前進提供掩護，或吸引火力牽制敵人，讓部隊可以爭取空檔伏擊。

機器狗還可以充當狙擊手，加裝狙擊槍後，躲在某地，經由人員偽裝，配合狙擊手使用，尤其是機器狗在野外，不怕昆蟲蚊子等干擾，靜靜的執行狙擊任務，除非他開槍，不然你根本不知道他的存在，惟一缺點是不能爬樹，但他可以配合無人機，接受指令，做布署前進，對部隊陣地防衛很好運用，也減輕部隊人力負擔。

特戰部隊運用，可以加裝浮板，裝上推進馬達，一樣可以渡河，安靜無聲，透過鏡頭，提前偵照前面狀況，以利人員佔位佈署，若加上光電偵蒐球，可以提早發現空中無人機或其他飛行器的威脅，甚至可以裝補捉網，補抓小型無人機，看起來很科幻，實際上都做的到，只要執行任務時 帶上夠用的電池 。

另一方面，它也可以經過偽裝外殼，偽裝成一顆石頭，或盆栽直接在某敵人基地外圍，用秘密監視器，偵查敵人動向，必要時再召回即可，聽起來有點像電影諜報片，但隨著電池科技的進步，其電池的續航力實用化的時間不遠了，就看我們要如何加強他的功能跟電池續航力，再配上不同的配備，讓他可以執行不同的任務。

再比如，基地的巡邏，或門口警衛的工作，也可以由安全士兵搭配機器狗執勤，尤其機器狗只要定時充電，配合既定的程式，執行守衛的工作，又不用像人一樣有生理需求，當衛兵需要跑廁所時，直接設定機器狗的警戒性提升，代為顧哨顧基地大門，若加裝夜視攝影機，還可以增加夜晚的偵搜能力 ，以上這都可以做到，簡單，方便，有效，讓軍事基地防衛更安全。

目前國內少子化，未來兵力的補充會是難題，讓適當人力搭配機器狗，一可以補充人力，二可增加兵力運用彈性，三，搭配適當武器，必要時可提供必要火力，後勤的補彈搬運任務，也可以交給機器狗。

所以機器狗跟無人機是真的可以互相補強，軍方的攻擊戰力，與防衛兵力的好選擇，這只是成本跟需求的問題，只要繼續要求研發單位把他的性能完善，做到符合部隊需求，現在發展中的機器狗，只要一直改善，精進，不停地改進執行程式，時間推移下，一定可以跟美國的無人機，無人戰機，無人僚機，一樣越來越完美，有些事你不去做，它永遠不會變成你要的樣子。

空中的無人機應用發展，其實陸地的機器狗運用也在研發中，我們要發展無人機的同時，機器狗的發展也可以兼顧，讓我們的國家更安全，因此機器狗發展不可偏廢。

※作者為業餘作家，軍事研究者。